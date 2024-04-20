Сняты ограничения на подачу электричества в Абхазии

20 апреля 2024, 19:43

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Прекращены ежедневные отключения подачи электричества, которые были начаты в связи с ремонтом Ингурской ГЭС, отчиталась абхазская компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля ежедневные отключения подачи света жителям Абхазии были сокращены с шести до четырех часов. Хотя Ингурская ГЭС после аварии возобновила работу, отключения света продолжаются потому, что за время ремонта накопились долги перед грузинским поставщиком электроэнергии, объяснило руководство станции. 18 апреля отключения энергоснабжения были сокращены с четырех до двух часов в сутки.

7 апреля в деривационном тоннеле Ингурской ГЭС произошла авария (при повреждении бетонной стены ее обломки попали в турбинный отсек), из-за чего работа станции была приостановлена. В связи с дефицитом энергии был введен график отключения света в Абхазии на шесть часов в сутки.

Все ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сняты с 18 апреля, сообщила в своем телеграм-канале абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго"..

Напомним, в феврале 2023 года компания "Черноморэнерго" также вводила график отключений электричества. Ограничения тогда были объяснены тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии.

В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, чтобы восполнить дефицит электроэнергии. Однако перебои с подачей света не прекращались и после того, как Абхазия получала переток электроэнергии.

Ежедневные отключения света приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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