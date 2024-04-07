Авария на Ингурской ГЭС привела к дефициту электроэнергии в Абхазии

07 апреля 2024, 03:06

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На Ингурской ГЭС произошла авария, в связи с чем работа станции была остановлена. В связи с дефицитом энергии в Абхазии вводится график отключения света на шесть часов в сутки.

Новый график отключений электроэнергии связи с аварией, произошедшей на Ингурской ГЭС, вводится в Абхазии с сегодняшнего дня, 7 апреля.

По данным пресс-службы компании "Черноморэнерго", авария произошла на восьмом километре деривационного туннеля ИнгурГЭС. При повреждении бетонной стены ее обломки попали в турбинный отсек. Было принято решение временно приостановить работу станции, из-за чего возник дефицит электроэнергии в энергосистеме Абхазии, пишет "Интерфакс".

По предварительным данным, восстановительные работы продлятся до 15 апреля.

В связи с аварией на ГЭС принято решение отключить свет на шесть часов в сутки - по два часа утром, днем и вечером. Электричество будет подаваться только из России. При этом власти пообещали, что после завершения ремонта уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС поднимется до оптимальных значений, в связи с чем ограничения на подачу электроэнергии будут отменены полностью, сообщает "Коммерсант".

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Регулярные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Они отметили, что местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис.

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