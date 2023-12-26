Майнинговые фермы поставили на грань ситуацию с энергоснабжением Абхазии

26 декабря 2023, 08:42

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Майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии в Абхазии, местные жители считают, что большая их часть контролируется чиновниками и в знак протеста отказываются платить за электричество, это усугубляет энергокризис, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии длительное время стоит остро проблема с электроснабжением. В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в республике значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. На высоковольтной линии "Мысра" в Абхазии 15 января произошла авария, в связи с чем в Гудаутском районе были введены веерные отключения.

31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Еще несколько лет назад власти считали "криптобизнес" чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В Абхазии энергокризис связан вызван тем, что ГЭС на реке Ингури, которая раньше снабжала республику электричеством, уже не может удовлетворить все ее потребности. Еще одной причиной являются майнинг-фермы, отметила политолог Нателла Акаба.

Электричество в Абхазии отключают часто, последний раз отключали буквально вчера, добавила она. "Это острая проблема и это возмутительно", – сказала Акаба корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в Абхазии также актуальна проблема с долгами за электричество, так как некоторые жители не платят за электроснабжение.

Роль майнинг-ферм в энергокризисе значительная, подчеркнула главный редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа. "В Абхазии достаточно много майнинговых ферм. В 2021 году их легализовали, потом запретили, но люди-то уже ввезли оборудование", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с долгами за электричество частично связана с майнингом. Местные жители убеждены, что майнинг-фермы связаны с различными чиновниками, отметила она. "У нас есть целый слой людей, которые не платят в знак протеста против того, чтобы за их счет оплачивалась работа майнинговых ферм. Кроме того, у людей низкий уровень доходов, а тут тарифы повысили сразу втрое – с 40 копеек до 1 рубля 20 копеек за киловатт", – пояснила Чаниа.

Из-за роста тарифа динамика собираемости платежей ухудшилась, добавила она. "То есть сумма тарифа увеличилась, а его собираемость уменьшилась. Если раньше собираемость была на уровне свыше 50%, то сейчас она в некоторых районах упала до 8%. Исключение составляет Сухум – там стоят дистанционные счетчик на установке которых по всей стране настаивают депутаты парламента. Под это даже брали кредит у России, но деньги уходили на другие нужды "Черноморэнерго", – пояснила журналист.

Отключения подачи света в Абхазии чаще всего происходят из-за непогоды, отметила Чаниа. "Вчера и позавчера у нас были сильный дождь и ураган, и массовые отключения – как объясняют энергетики, из-за повреждения линий", – рассказала она.

По ее словам, веерных отключений в Абхазии нет, а часть дефицита электроэнергии республика восполняет за счет перетока из России.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Майнинг криптовалюты является большой проблемой для Абхазии, отметил председатель оппозиционного движения "Аруаа" Тимур Гулия.

"Сами представители власти на совещаниях, посвященных ситуации в энергетике, говорят, что с этим связаны некоторые чиновники", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Майнинг и общий рост потребления привели к тому, что сейчас Абхазия потребляет на миллиард киловатт-часов в год больше, чем в 2020 году. Расшатывая энергетическую систему Абхазии, власти готовят ее к банкротству и последующей продаже в частные руки, считает оппозиционер.

Также он указал на сложную ситуацию с собираемостью платежей за электроснабжение. "Многие не платят из-за того, что тарифы выросли на 300%, а к 2025 году вырастут еще на 200% – до двух рублей за киловатт. При этом безработица достигает 60%, а зарплаты у тех, кто работает, очень низкие. Кроме того, поднялись цены на топливо, что потянуло за собой рост цен на все остальное. И в этих условиях люди часто вынуждены выбирать между покупкой продуктов и платой за электричество", – заявил Тимур Гулия.

О том, что в Абхазии сложная ситуация с энергоснабжением, заявил также сотрудник пресс-службы "Черноморэнерго". По его словам, в компании видят решение в повсеместной установке приборов учета.

"С 2022 года мы начали устанавливать в Абхазии эти приборы, ведь пока их нет, люди халатно относятся как к расходованию энергии, так и к ее оплате", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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