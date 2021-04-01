Стойка с блоками майнинга. Фото Alexandr Gromov https://ru.wikipedia.org/wiki/Майнинг#/media/Файл:Стойка_с_Ares256,_дата-центр.jpg

01 апреля 2021, 07:31

Парламент Абхазии ужесточил наказание за незаконную добычу криптовалюты

Депутаты парламента Абхазии в окончательном чтении приняли законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг, а кабинет министров на год продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз оборудования для майнинговых ферм.

Как писал "Кавказский узел",в конце декабря 2020 года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение в городе отключается ежедневно. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". Нелегальные майнинговые фермы общей мощностью около 25 мегаватт обесточены во время масштабных рейдов в Абхазии, сообщило 24 января МВД Абхазии. 

Парламент Абхазии в окончательном чтении принял 31 марта законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют, сообщила в тот же день "Нужная газета".

Ранее законопроекты были направлены в парламент президентом Абхазии.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)  за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ, информировало 31 марта издание "Спутник. Абхазия".

Присоединение к сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, то есть потребление с нарушением закона, если действия не содержат уголовного наказания, влечет наложение административного штрафа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - в размере 40 МРОТ. На должностных лиц – в размере трех тысяч МРОТ.

За повторное совершение подобного правонарушения грозит штрафа для  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан в размере 50 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного оборудования для майнинг и его  конфискация,  а для должностных лиц – штраф в размере пяти тысяч МРОТ.

Присоединение же к электрическим сетям в большом объеме для добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией используемого для майнинга оборудования.

Также 31 марта правительство Абхазии продлило запрет на деятельность по добыче криптовалют, сообщило в тот же день агентство "Абхазия-Информ". Ранее такой запрет действовал до 1 июня 2021 года.

Согласно постановлению кабинета министров Абхазии, ранее установленный срок ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют продлен до 31 марта 2022 года.

Напомним, в ноябре 2020 года "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря Абхазия начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию. 18 января руководство ГЭС объявило о закрытии станции в связи с ремонтом.

Примечание:

"Абхазия восполнила энергодефицит за счет России", "Аналитики предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Абхазии в связи с нехваткой электроэнергии", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света".

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