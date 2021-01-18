Остановка ИнгурГЭС анонсирована на фоне проблем с электричеством в Абхазии

18 января 2021, 12:48

Руководство Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством Грузию и Абхазию, объявило сегодня о закрытии станции в связи с ремонтом. Работы необходимо завершить в трехмесячный срок, пока технически возможны временные поставки электричества из России в Абхазию, указали в компании "Черноморэнерго".

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года компания "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей вводила график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря Абхазия начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Однако в конце декабря жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. "Черноморэнерго" заявило, что проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют. Абхазия переживает гуманитарную катастрофу, но власти не могут ничего сделать для того, чтобы обеспечить жителей электроснабжением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Ежедневные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

На Ингурской ГЭС начался ремонт тоннеля, который требует ее остановки, сообщил сегодня директор электростанции Леван Мебония. "ИнгурГЭС будет остановлена с 20 января и до конца апреля", - сказал он. По словам Мебонии, в результате Грузия будет получать на 400 млн кВт/ч электроэнергии меньше.

Для Грузии сокращение производства электроэнергии не является критическим, а Абхазия должна рассчитывать на помощь России, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава. "Остановка ИнгурГЭС не нанесет ущерб нашей энергосистеме, поскольку сезонно в это время ее выработка минимальна. Что касается того, как в этот период будет происходить электроснабжение Абхазии, то там уже сделали заявление, что они получают электроэнергию, импортированную из России, и оплата осуществляется с их стороны, то есть мы в этом направлении не участвуем", - процитировало Турнаву "ИнтерпрессНьюс".

Абхазия с декабря 2020 года получает электричество из России, но весной переток технически очень сложен, указал директор абхазской компании "Черноморэнерго" Михаил Логуа. Начало ремонта на ИнгурГЭС планировалось на февраль, но работы начали заранее, чтобы до мая успеть возобновить поставки из единственного источника электроэнергии в регионе, пояснил он. Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, в свою очередь, отметил, если ремонт не будет закончен до мая, то потом сложно будет заполнять хранилище водой, есть вероятность "встретить следующий год на нуле", передал сегодня "Sputnik-Абхазия".

Восстановлению подлежит аварийный участок тоннеля ИнгурГЭС длиной полкилометра, при этом общая протяженность тоннеля - 15 с половиной километров. Ремонтными работами займется грузинская строительная компания по проекту немецких специалистов за счет Европейского банка реконструкции и развития, указано в публикации.

Абхазской энергосистемы как таковой не существует, поскольку Абхазия не является производителем электроэнергии - ИнгурГЭС полностью контролируется Грузией, указал ранее абхазский журналист Антон Кривенюк. По его словам, Грузия передает Абхазии 40% электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, на основании неофициального соглашения. "По факту Грузия, особенно зимой, почти весь объем света передает Абхазии просто по-человечески. Потому что в Абхазии не хватает, а Грузия за эти годы создала альтернативные источники энергии", - отметил Кривенюк. Найти альтернативу электроэнергии ИнгурГЭС сложно, власти Абхазии не предпринимали никаких шагов в этом направлении, считает координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский. Он указал на вариант восстановления малых ГЭС.

В связи с плановой остановкой ИнгурГЭС необходимо срочно провести ремонт на высоковольтной линии "Ачгуара", которая служит для распределения электроэнергии почти по всей территории республики, но при этом сильно обветшала и не выдерживает перегрузок, указало Министерство экономики Абхазии.

"Статистика участившихся в последнее время аварий свидетельствует о необходимости капитального ремонта. Необходимо заменить провода, реконструировать часть опор и обеспечить линию грозозащитными устройствами. Замена старых проводов на современные позволит также увеличить пропускную способность высоковольтной линии", - процитировало 9 января сообщение ведомства абхазское издание "Апсадгьыл-инфо". Работы на линии "Ачгуара" планируется завершить к 1 мая.

В январе еще одной причиной отключения электроэнергии в Абхазии стали лесные пожары. В Гагрском районе Абхазии аварийно отключалась подстанция, питающая электричеством значительную часть жителей Абхазии.