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22:18, 28 августа 2026

Абхазские водители оценили влияние поставки бензина из России на топливный кризис

На заправке. Скриншот фото https://novostipmr.com/ru/content/povyshenie-mirovykh-cen-na-neft-privelo-k-rostu-cen-na-toplivo-v-pmr

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очереди на АЗС в Абхазии сократились, но дефицит топлива и высокие цены на него сохраняются, рассказали водители. Отправленного из России бензина хватит не более чем на две недели при соблюдении ограничений на отпуск, полагают аналитики.

Как писал  "Кавказский узел", 21 августа "Роснефть" отправила в Абхазию 960 тонн бензина АИ-92, при этом для реализации через АЗС компаний АЗиД "Алхан" и "Саламандра" предназначена треть из этой партии. На АЗС Абхазии цены на бензин АИ-92 достигают 98 рублей за литр и 120 рублей за литр АИ-100, указали местные автомобилисты.

8 августа абхазские водители заявили, что ограничение продажи бензина 20 литрами на автомобиль усугубило ситуацию с очередями, поскольку им приходилось чаще приезжать на заправки. 12 августа автомобилисты пожаловались на многочасовые очереди и дефицит бензина. 15 августа жители Абхазии, комментируя отчет министра энергетики Батала Мушбы, указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Абхазские водители рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о ситуации с бензином в Абхазии после поступления туда 960 тонн бензина из России.

Водители недовольны ограничениями на продажу бензина

Марат из Бабушары рассказал, что последний раз он заправлялся два дня назад.

«Бензин на заправке «Подорожника» был по 74 рубля за литр, но я простоял в очереди два с половиной часа, при этом наливали только по 20 литров» - отметил он.

В последние дни стало только хуже, очереди меньше не становятся

По словам Марата, поставки российского бензина не изменили ситуацию.

«В последние дни стало только хуже, очереди меньше не становятся», - заявил он.

Марат также подчеркнул, что у него вызывает недоумение  нормированный отпуск топлива.

«Если человек нальет не 20 литров бензина, а  полный бак, он что – вернутся на следующий день вновь? А так приходится почти каждый день ездить. Я теперь даже в деревню не могу поехать, поскольку бензина на дорогу не
хватит», - заключил он.

Сейчас очереди по полчаса-час, а раньше стояли до семи часов

Елена из Сухума, занимающаяся организацией автомобильных экскурсий, отметила, что ситуация чуть улучшилась.

«Сейчас очереди по полчаса-час, а раньше стояли до семи часов. В результате наши водители не высыпались – они стояли за бензином до трех ночи,  а  к семи утра нужно было ехать, встречать туристов. При этом цены, особенно на заправках «Роснефти» остаются прежними», - заявила она.

Елена подтвердила, что бензин отпускается нормировано – по 20 литров и что его запрещается набирать в канистры.

Еще один водитель из Сухума, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что очереди, в которых раньше приходилось проводить по 4-5 часов, уменьшились.

«Но я боюсь, что это временное явление – кончится российская помощь и очереди вернутся», - отметил он. Он также отметил рост цен на бензин, рассказав, что литр А-92 стоит 100 рублей, а литр А-95 – 127 рублей.

Роза из Гудауты, занимающая трансфером туристов, отметила, что цена на бензин выросла с 70 до 120 рублей за литр.

«Нам пришлось повысить цену на услуги. Если раньше трансфер до границы стоил 3500, то теперь – 5000. Очереди за бензином километровые, но нам удается заправляться без очереди», - рассказала она.

Марк из Гагры отметил, что хотя бензин есть и очередей нет, но цена на бензин выросла до 100 рублей за литр.

Эмиль из Сухума заявил, что в городе нет очередей за бензином, ни повышенных цен.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Аналитики оценили возможности поставок бензина в Абхазию

Эксперт, много лет изучающий Абхазию, и говоривший на условиях анонимности, отметил, что  переданного из России бензина в Абхазии вероятно, хватит не более чем на две недели при условии его нормированного отпуска.

«Вероятно, передали столько, сколько позволяют квоты», - заявил он.

Что касается доставки бензина, то эксперт отметил, что сухопутный путь остается единственным.

«Морские перевозки сейчас небезопасны. А по суше это могут быть как железнодорожные перевозки (дизельное топливо перевозят именно так), либо перевозка в бензовозах. Раньше у реки Бзыбь было что-то типа нефтебазы – если она сохранилась, то этот бензин могут сосредотачивать там», - подчеркнул он.

Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе отметил, что крупные и регулярные поставки бензина из Грузии в Абхазию невозможны.

«Гуманитарные поставки могут быть или  поставка в экстренной ситуации, а регулярных  поставок быть не может по политическим причинам», - заявил он.

Арешидзе заметил, что у Абхазии нет  особых вариантов с поставками бензина. «Может быть Турция, но  это будет такая «красная линия» для России, очень внимательно следящей за абхазо-турецкими отношениями», - подчеркнул он, заметив, что сейчас Абхазия плотно завязана на российский рынок бензина и поэтому проблемы возникающие в России, автоматически отражаются на Абхазии.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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