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03:52, 21 августа 2026

"Роснефть" отправила в Абхазию 960 тонн бензина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия бензина марки АИ-92 ввезены в Абхазию по контракту с "Роснефтью", но в продажу на АЗС поступит меньше трети от общего объема. 

Как информировал "Кавказский узел", проблемы с доступностью бензина в Абхазии сохраняются в течение августа. 15 августа жители Абхазии, комментируя отчет министра энергетики Батала Мушбы, указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями. Опрошенные "Кавказским узлом" водители рассказали о многочасовом ожидании на заправках. 

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли. Жители Абхазии указали на высокие цены на частных АЗС при сохранении очередей.

В Абхазию поступили 960 тонн бензина марки АИ-92, приобретенного по контракту у ПАО "Роснефть", сообщила 20 августа пресс-служба компании "Апсны Ойл". 

Часть бензина - 303 тонны, - будут переданы по заявкам компаний "АЗиД", "Алхан" и "Саламандра" для реализации на АЗС, говорится в сообщении официального Telegram-канала организации. 

Каким образом будет реализовываться остальной объем бензина, в сообщении не уточняется. В компании добавили, что перечисленным операторам АЗС до конца недели также "будет передано 380 тонн дизельного топлива". 

Предыдущая партия бензина в одну тысячу тонн поступила из России в Абхазию 11 августа. Министр энергетики республики Батал Мушба объявил о ней 13 августа, заверив жителей Абхазии, что топливо будет поставляться и в дальнейшем, отмечает “Коммерсант”. 

“К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют в полном объеме завезти очень большие партии”, - сказал Мушба в эфире Абхазского телевидения.

По словам чиновника, розничные цены на бензин в течение некоторого времени не должны повышаться, поскольку власти Абхазии закупили его “по низкой цене”. Дефицит он связал с туристическим сезоном - этот фактор, как утверждает министр, увеличил спрос на топливо в 2,5 раза. 

Бензин в Абхазию в течение последней недели поставляла также частная грузинская компания. Оператор сети заправок Connect, компания Repsol, с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику, - ООО "Солидус", которое поставляло топливо в Абхазию. После критики со стороны оппозиции компания заявила о прекращении отгрузки бензина этой организации. 

Партия бензина, которую частная грузинская компания поставила в Абхазию, была небольшой, политического подтекста в этом не было, заявили абхазские эксперты. По их мнению, поставки из Грузии принципиально не изменили ситуацию в республике и Абхазия по-прежнему критически зависит от поставок топлива из России, а экспорт из других стран маловероятен из-за логистических проблем. 

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Автор: "Кавказский узел"

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