Аналитики оценили поставки бензина из Грузии в Абхазию

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Партия бензина, которую частная грузинская компания поставила в Абхазию, была небольшой, политического подтекста в этом не было, считают абхазские эксперты. Грузинские аналитики сочли, что поставки бензина были законными, тем более что в Абхазию уже давно поставляются, например, продукты питания.

Как писал "Кавказский узел", глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне острого кризиса топлива в Абхазии подтвердил отправку бензина в регион частной компанией. Оппозиция назвала этот факт противоречащим суверенным интересам Грузии. 16 августа компания Repsol заявила о прекращении отгрузки бензина ООО "Солидус", которое поставляло топливо в Абхазию.

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли. Жители Абхазии указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Ситуацию вокруг поставок бензина в Абхазию частной грузинской компанией прокомментировали 16 августа корреспонденту "Кавказского узла" политолог Давид Дасаниа, анонимный абхазский эксперт, анонимный грузинский адвокат, анонимный грузинский юрист, политолог, основатель и руководитель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе и политолог, кавказовед Мамука Арешидзе.

Абхазия в настоящий момент нуждается в поставках бензина, отметил Давид Дасаниа. «Как и жители Сочи и других российских городов, абхазы стоят в километровых очередях. При этом цена на бензин выросла до 115 рублей за литр А-95. Такие цены были только в Дагестане, и то не всюду. А в Абхазии зарплаты все же более низкие, чем в Дагестане. На это накладывается монополия на организацию АЗС у «Роснефти». У «Лукойла», как говорят сами автомобилисты, бензин лучше, но его в республику не пускают. При этом, рост цен на бензин неизбежно вызовет осенью рост цен на хлеб, молоко, мясо и так далее», - рассказал он.

Мы могли бы вести переговоры с Ираном о покупке бензина

Политолог заметил, что поставки из Грузии не привели к существенному улучшению ситуации, при этом власти республики, к сожалению, не стали рассматривать вопрос о закупке топлива у третьей страны. «Мы могли бы вести переговоры с Ираном о покупке бензина. Его можно было бы провести через Россию или через Грузию», - подчеркнул он.

Дасаниа заметил, что продажа бензина – не первый случай контакта грузинских бизнесменов с Абхазией. «В 1990-2000-х когда был дефицит электроэнергии, ее поставляли то из Абхазии в Грузию, то из Грузии в Абхазию. Сейчас через Грузию в Абхазию идут многие продукты питания, вино, которое пьют на абхазских свадьбах», - рассказал он.

Политолог отверг предположение о том, что поставки – некий политический жест правительства Грузии с целью улучшения отношений с Абхазией. «Если бы это было так, бензин не продавали бы, а передали бы по пониженной цене или дали бы бесплатно», - заключил он.

Это были небольшие по объему поставки

Абхазии, безусловно, нужны поставки бензина из-за сильного дефицита, но поступления из Грузии не сыграли особой роли в снижении напряжения, отметил анонимный эксперт, который много лет занимается изучением Абхазии. «Это были небольшие по объему поставки. Кроме того, насколько мне известно, они были точечными и разошлись по селам Галского района. Дальше это не пошло», - заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что не видит в этих поставках политического подтекста. «Это были обычные коммерческие поставки», - заметил он.

Говоря о контактах грузинского бизнеса с абхазами, эксперт напомнил, что уже ряд лет между Грузией и Абхазией ведется «тихая торговля». «Везут продукты, удобрения и так далее», - заявил он.

Грузинские эксперты сочли законной поставку бензина в Абхазию

Анонимный адвокат, работающий на портале gruzia.ge, отметил, что поставки бензина не являются ни нарушением закона об оккупированных территориях, ни попыткой обойти антироссийские санкции. «Если мы готовы принять на лечение и проживание население из Абхазии, то поставка топлива тоже законна», - заметил он.

Подобная деятельность разрешена в исключительных случаях, направленных на мирное урегулирование и поддержку жителей в кризисных ситуациях

Анонимный грузинский юрист заявил, что поставки бензина из Грузии в Абхазию не считаются нарушением закона «Об оккупированных территориях», если они осуществляются в гуманитарных целях или по специальному соглашению правительства Грузии для помощи местному населению. «Подобная деятельность разрешена в исключительных случаях, направленных на мирное урегулирование и поддержку жителей в кризисных ситуациях», - отметил он.

Юрист подчеркнул, что поставки бензина из Грузии в Абхазию юридически не являются нарушением или обходом международных антироссийских санкций, поскольку в отношении самой Абхазии или гражданского сектора ее экономики прямых глобальных эмбарго на импорт нефтепродуктов нет.

«Что законно, а что нет с точки зрения поставок - это решает грузинское правительство. Есть определенный закон об оккупированных территориях, но там не запрещено предоставлять Абхазии и Южной Осетии, которые воспринимаются в Грузии своей территорией, в случае надобности, гуманитарную помощь. А на самом деле грузины и абхазы, когда дело касается непосредственно гуманитарной помощи, электричества, активно сотрудничают», - заявил Арчил Сихарулидзе.

Говоря от реакции грузинской оппозиции на эти поставки, Сихарулидзе подчеркнул, что для оппозиционеров любая попытка Грузии как-то коммуницировать с Россией, Абхазией, Южной Осетией является поводом для очередного скандала. "На что они надеются – это поднять очередную волну протеста, потому что та волна, которая была, очевидно, умерла", - отметил он.

И не надо забывать, что в Грузии, по сути, уже начались предвыборная кампания, добавил Сихарулидзе. «Грузинская мечта» активно ходит по регионам, в которых она на прошлых выборах тотально выиграла, а оппозиция оказалась в серьезном тупике. Несмотря на поддержку Брюсселя, ее капитал политически упал, ее избиратели разбросаны, объединение невозможно. Поэтому единственное, на что они могут надеяться - это на определенный националистический скандал. Такой был случай с ударом по лицу грузином русскоговорящей туристке. Они попытались представить это как защиту чести и достоинства Грузии против хамки-представительницы русской оккупационной силы, но провалились. Теперь попытка поднять из этих поставок скандал, что мы помогаем террористам-экстремистам. По такой же логике Грузия предоставляет очень много сервисов в сфере здравоохранения абхазам. И они этим пользуются очень активно. Получается, что все, что грузинская сторона делает для своих граждан в Абхазии, это тоже незаконно. На самом деле тут противостояние двух позиций и предвыборная кампания», - заявил он.

В июле широкий резонанс вызвало нападение Георгия Чигладзе на туристку в отеле в Телави во время свадьбы его брата. Чигладзе ударил женщину, после чего был задержан, а затем освобожден под залог. Инцидент вызвал резонанс в Грузии и за ее пределами, а позднее адвокаты Чигладзе отказались от его защиты.

Взгляд на законность или незаконность поставок зависит от угла зрения, под которыми они рассматриваются, считает Мамука Арешидзе. «По юридическому языку это было незаконно. Но помимо юриспруденции есть другие формы описания. Есть законы о гуманитарной поддержке. Так что если это коммерческое решение, то оно незаконное, если гуманитарное – то оно допустимо», - заявил он.

Арешидзе рассказал, что торговля грузинских бизнесменов с Абхазией и Южной Осетией длится уже много лет. «В разные времена в Абхазию поставляли разные товары, особенно продукты. Даже во времена, когда нынешняя оппозиция, которая кричит про эти поставки, была во власти, в Абхазию поставлялся виноград для абхазских винных напитков», - отметил он.

Он также напомнил о сотрудничестве Грузии и Абхазии в деле эксплуатации ИнгуриГЭС, энергия которой идет и туда, и туда.

Пользователи Facebook* написали полярные комментарии к новости о поставках бензина

Новость о поставках бензина из Грузии в Абхазию, опубликованная на странице "Кавказского узла" в соцсети Facebook*, набрала, по данным на 03.00 мск сегодня, 17 августа 447 комментариев. Пользователи разделились в оценках.

"Никакого предательства... Это помощь нашим абхазским братьям. А оппозиция, как всегда, хочет войны", - отметила Лали Иашвили. "Сепаратисты не наши братья! Они враги и надо всех назвать своим именем", - ответил ей Shalva Chubinidze. "Лали Иашвили, хоть кто-то нормально написал, а то у всех один негатив", - отметил David Gvazba.

"И кто скажет спасибо? Апсуа! Будут говорить, вы, грузины нам должны, как всегда говорили. Помощь им всю надо перекрыть, они никогда не будут нашими братьями, у них в крови только ненависть", - возмущается Luda Afrasidze. "Почитайте комментарии, посмотрим, кто из них полон ненависти. К тому же это бизнес", - ответил ей Озлем Тарба.

"Это не предательство", - считает Bakuri Beriashviki. "Населению надо поставлять", - отметил Gia Vacheishvili. "А как вы хотели с соседями отношения наладить, только руганью? Головы свои иногда включите. Многие хотят поехать в Абхазию, где их детство проходило", - считает Sveta Sakartvelo.

"Только с хорошими намерением, открытым сердцем и умением прощать возможны какие-то перемены в отношениях. Думаю, что в этом случае это акт доброй воли. Даже если не бесплатно.) Абхазия, как и обе Осетии, тесно связаны с Грузией. Хотим мы это отрицать или нет, но много семей пострадали от этих конфликтов. Копить ненависть, никому пользы не принесет", - написала Luba Tabolova. Ее комментарий набрал больше всего ответов. "Вы сепаратисты и враги грузинского государства", - ответил ей Guram Mosashvili. "Вы тоже, к сожалению. Эти споры не приносят ни пользы, ни надежды на будущий мир", - парировала Tabolova. "Если бы все так думали, то войны не было бы, страдают простые люди", - считает Dato Tsikaridze. "Уважение должно быть взаимным. 33 года я вижу шаги на примирение только с нашей стороны. У меня лично это уже вызывает стойкую ненависть и отвращение к вам", - написала Nana Dadeshqeliani. "Приятно, что в Грузии еще есть адекватные люди, которые понимают, что только добро сближает, а не ненависть!" - отметила Лика Барганджия.

Налик Цугба, обращаясь к грузинским комментаторам, пишет: "ООН признал что Грузия начала воину ,а вы хотите повесить все свои грехи на кого то, ну как вас назвать?"

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