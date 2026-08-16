Рост цен на бензин вызвал недовольство жителей Абхазии

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Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли.

Как информировал "Кавказский узел", 15 августа жители Абхазии, комментируя отчет министра энергетики Батала Мушбы, указали на высокие цены на частных АЗС и отсутствие заметного улучшения ситуации с очередями.

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, с 15 августа выросла до 110 рублей за литр из-за высокой закупочной стоимости. Поставщики реализуют горючее без получения прибыли, сообщило Минэнерго Абхазии.

Сообщение ведомства 15 августа передало информагентство "Апсадгьыл-инф".

Пост с этой информацией 15 августа опубликовал телеграм-канал "ЧП Абхазия", на который подписано около 45 тысяч пользователей. На 06.50 мск эта публикация набрала 62 реакции и 47 комментариев.

Рост стоимости топлива вызвал у пользователей опасения по поводу увеличения повседневных расходов и стоимости транспорта. "И почем теперь транспорт будет?" – спросила Елена Чмеренко. "Если так дело дальше пойдет, с ценами все выше, то заправлять генератор дорого выйдет зимой. А на час там до двух литров нужно тратить", – отметил Levan. "Ого! Мы ждем поднятия зарплат", – написала Animal Planet.

Часть комментаторов указала, что высокая стоимость бензина сочетается с его дефицитом и очередями на заправках. "Если бы он еще был. Очередь часов на семь и цены очень высокие", – отметил Никита Семенов. "Куплю бензин по 200 рублей", – написал Джонни. "Я бы сейчас и по 150 купил", – сообщил B A_.

Пользователи также усомнились в утверждении Минэнерго Абхазии о том, что поставщики реализуют топливо без получения прибыли. "Прям без получения прибыли", – сыронизировал R. "Без получения прибыли – насмешили. И что, в это кто-то верит?" – спросил B.A.V. "Проверку прошли, спрос есть, теперь можно поднять цену", – отметил bata.

"Кавказский узел" также писал, что проблемы с доступностью бензина в Абхазии сохраняются в течение августа. Так, 12 августа автомобилисты пожаловались на многочасовые очереди на АЗС и ограничение продажи топлива. 5 августа жители усомнились в эффективности заявленных властями поставок бензина из России, поскольку очереди на заправках и лимит в 20 литров топлива сохранялись.