×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:57, 16 августа 2026

Три человека погибли при атаке дронов на Ростовскую область

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью при атаке дронов на Ростовскую область три человека погибли и один получил ранения.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью атакам дронов подверглись Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонский районы.

"Три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Каменске-Шахтинском повреждены кровли нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса, произошел пожар.

В Донецке Ростовской области разрушены крыша и электропроводка частного дома. Возле хутора Волченского Каменского района произошел пожар. В Каменском лесничестве также произошло возгорание, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Так, 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи во время атаки. 13 августа при атаке беспилотников была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком в Ростовской области.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Туристы в катере. Кадр из видео на странице https://www.instagram.com/dagestan_inform/reel/Db6P_taNNjX (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) Пользователи соцсети указали на нерешенную проблему с безопасностью туристов в Дагестане

Опасная манера управления катерами и отсутствие спасательных жилетов создают угрозу туристам в Сулакском каньоне, указали пользователи соцсети. Комментаторы рассказали о собственном негативном опыте таких прогулок и потребовали усилить контроль за безопасностью туристов.

Светофор в Нарткале. Скриншот публикации https://www.instagram.com/chp.nalchik/p/DcBTyzWsic8 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) Состояние транспортной инфраструктуры в Нарткале дало повод для критики чиновников

Светофоры на одном из опасных участков Нарткалы не работают около двух месяцев, пожаловался местный житель в соцсети. Другие жители, комментируя его жалобу, указали на риск ДТП и раскритиковали бездействие чиновников.

Снос дома, незаконно возведенного на участке под строительство школы в Махачкале. Фото Пресс-служба МО "город Махачкала" Отчет Щукина о борьбе с самостроями вызвал скепсис жителей Дагестана

В Дагестане создан Координационный совет для решения проблемы самостроев, отчитался врио главы республики Федор Щукин. Местные жители, комментируя его отчет в соцсети, усомнились в эффективности нового органа. При этом часть комментаторов выразила надежду на помощь в легализации жилья, а другие поспорили о способах борьбы с незаконной застройкой.

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Рост цен на бензин вызвал недовольство жителей Абхазии

Цена топлива, поступающего в Абхазию по альтернативным каналам поставок, выросла до 110 рублей за литр, сообщило Минэнерго республики. Жители, комментируя сообщение в Telegram, указали на рост расходов, пожаловались на дефицит бензина и усомнились в утверждении ведомства о продаже поставщиками топлива без прибыли.

Водитель микроавтобуса арестован в Грузии после ДТП с погибшими туристами

В Грузии на высокогорном курорте попал в аварию микроавтобус, погибли четверо туристов из Белоруссии, еще 16 человек получили травмы. Выяснилось, что водитель работал с нарушениями, он арестован.

Рабочий погиб на стройке в Каспийске

На строительной площадке в Каспийске упал из кабины машинист башенного крана и погиб на месте. Выяснилось, что он был допущен к работе с нарушениями.

Персоналии
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Алескер Мамедли. Фото: 24saat.org https://rus.az24saat.org
21:04, 13 августа 2026
Мамедли Алескер Ахмед оглы
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:11, 13 августа 2026
Меаракишвили Тамара Акакиевна
События
01:00, 16 августа 2026
Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах
23:00, 15 августа 2026
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
20:00, 15 августа 2026
Назначен новый судья по делу Гарегина II
09:46, 15 августа 2026
Контрактник из Ростовской области убит в СВО
18:47, 14 августа 2026
Сочинка Реутт отправлена в СИЗО по делу о теракте
17:22, 14 августа 2026
Силовики отчитались о предотвращении теракта на Ставрополье
Все события дня
Темы дня
Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Маргарита Реутт. Фото: личная страница в соцсети
13 августа 2026, 22:24
Жительница Сочи задержана по делу о теракте в Крыму

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше