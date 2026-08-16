Три человека погибли при атаке дронов на Ростовскую область

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Сегодня ночью при атаке дронов на Ростовскую область три человека погибли и один получил ранения.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью атакам дронов подверглись Каменск-Шахтинский, Гуково, Донецк, а также Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковский, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонский районы.

"Три человека погибли, еще один получил ранения и доставлен в больницу", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Каменске-Шахтинском повреждены кровли нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала. В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждены четыре производственных корпуса, произошел пожар.

В Донецке Ростовской области разрушены крыша и электропроводка частного дома. Возле хутора Волченского Каменского района произошел пожар. В Каменском лесничестве также произошло возгорание, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Так, 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи во время атаки. 13 августа при атаке беспилотников была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком в Ростовской области.