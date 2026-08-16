Водитель микроавтобуса арестован в Грузии после ДТП с погибшими туристами

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В Грузии на высокогорном курорте попал в аварию микроавтобус, погибли четверо туристов из Белоруссии, еще 16 человек получили травмы. Выяснилось, что водитель работал с нарушениями, он арестован.

Озургетский районный суд Грузии арестовал водителя туристического микроавтобуса после смертельного ДТП, произошедшего у высокогорного курорта Гомисмта.

Авария произошла 12 августа, погибли четыре пассажира - туристы из Белоруссии. Еще 16 человек получили травмы, в том числе пятеро детей. Сам водитель также был травмирован. На заседание суда его конвоировали прямо из больницы, пишут 15 августа "Новости-Грузия".

Следствие выяснило, что обвиняемый не имел той категории прав, которая необходима для перевозки такого количества пассажиров. Кроме того, установлено, что он не обеспечил безопасное управление транспортных средством, из-за чего микроавтобус съехал в овраг и врезался в дерево.

Водителю предъявлено обвинение по части 8 статьи 276 УК Грузии 1 .

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале прошлого года в Грузии был убит российский турист Виктор Соловьев. Его застрелили, а тело сбросили в реку. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Сванетии Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа. В сентябре того же года они были осуждены на 18 лет.

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