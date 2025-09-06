Два жителя Грузии осуждены за убийство российского туриста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии приговорил к 18 годам лишения свободы Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа, признав их виновными в убийстве российского туриста Виктора Соловьева.

Как писал "Кавказский узел", российский турист Виктор Соловьев был убит в Грузии, его застрелили, а тело выбросили в реку. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Сванетии, 1986 и 1992 годов рождения. 9 января Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа были арестованы.

Зугдидский городской суд вынес 5 сентября приговор Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа, признав их виновными в убийство российского туриста Виктора Соловьева в январе, пишет "Грузия-онлайн".

Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве, совершенном группой при отягчающих обстоятельствах, а также в разбое и незаконном лишении свободы и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.