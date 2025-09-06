×

Лента новостей
04:18, 6 сентября 2025

Два жителя Грузии осуждены за убийство российского туриста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грузии приговорил к 18 годам лишения свободы Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа, признав их виновными в убийстве российского туриста Виктора Соловьева.

Как писал "Кавказский узел", российский турист Виктор Соловьев был убит в Грузии, его застрелили, а тело выбросили в реку. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Сванетии, 1986 и 1992 годов рождения. 9 января Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа были арестованы.

Зугдидский городской суд вынес 5 сентября приговор Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа, признав их виновными в убийство российского туриста Виктора Соловьева в январе, пишет "Грузия-онлайн".

Суд признал обоих виновными в умышленном убийстве, совершенном группой при отягчающих обстоятельствах, а также в разбое и незаконном лишении свободы и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Автор: "Кавказский узел"

