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06:06, 10 января 2025

Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии

Полиция Грузии, фото: https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа, задержанные по обвинению в убийстве российского туриста, отказываются признать себя виновным. Выстрел в россиянина один из обвиняемых пояснил самообороной. 

Как писал "Кавказский узел", российский турист Виктор Соловьев был убит в Грузии, его застрелили, а тело выбросили в реку. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Сванетии, 1986 и 1992 годов рождения. 

Зугдидский районный суд 9 ноября постановил заключить под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России Виктора Соловьева. На заключении в качестве меры пресечения настаивала прокуратура, тогда как защита обвиняемых просила освободить их под залог, сообщил телеканал "Рустави 2".

Один из обвиняемых Реваз Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в Соловьева, ответил, что сделал это в целях самообороны. Признать вину в разбойном нападении и преднамеренном убийстве оба обвиняемых, Бежан Чкадуа и Реваз Пакелиани, отказались, заявив что они невиновны. 

Адвокат обвиняемых утверждает, что ни ограбление, ни соучастие в убийстве не доказаны. По его версии, Соловьев и его супруга были связаны с торговлей наркотиками, но потерпевшая женщина скрывает информацию о своей роли в произошедшем. Пакелиани, по словам адвоката, требовал мобильный телефон Соловьева, чтобы получить информацию о предполагаемом местонахождении наркотиков, но этот телефон был уничтожен его супругой, которая проходит по делу потерпевшей, передает телеканал Pirveli. 

Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа предъявлены обвинения по статьям 109 (покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах), статье 179 (грабеж, совершенный в группе), статьям 143 и 236 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Грузии. Такие обвинения предусматривают от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: "Кавказский узел"

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