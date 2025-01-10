Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии

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Реваз Пакелиани и Бежан Чкадуа, задержанные по обвинению в убийстве российского туриста, отказываются признать себя виновным. Выстрел в россиянина один из обвиняемых пояснил самообороной.

Как писал "Кавказский узел", российский турист Виктор Соловьев был убит в Грузии, его застрелили, а тело выбросили в реку. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Сванетии, 1986 и 1992 годов рождения.

Зугдидский районный суд 9 ноября постановил заключить под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России Виктора Соловьева. На заключении в качестве меры пресечения настаивала прокуратура, тогда как защита обвиняемых просила освободить их под залог, сообщил телеканал "Рустави 2".

Один из обвиняемых Реваз Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в Соловьева, ответил, что сделал это в целях самообороны. Признать вину в разбойном нападении и преднамеренном убийстве оба обвиняемых, Бежан Чкадуа и Реваз Пакелиани, отказались, заявив что они невиновны.

Адвокат обвиняемых утверждает, что ни ограбление, ни соучастие в убийстве не доказаны. По его версии, Соловьев и его супруга были связаны с торговлей наркотиками, но потерпевшая женщина скрывает информацию о своей роли в произошедшем. Пакелиани, по словам адвоката, требовал мобильный телефон Соловьева, чтобы получить информацию о предполагаемом местонахождении наркотиков, но этот телефон был уничтожен его супругой, которая проходит по делу потерпевшей, передает телеканал Pirveli.

Ревазу Пакелиани и Бежану Чкадуа предъявлены обвинения по статьям 109 (покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах), статье 179 (грабеж, совершенный в группе), статьям 143 и 236 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Грузии. Такие обвинения предусматривают от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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