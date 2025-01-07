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00:52, 7 января 2025

Два человека задержаны в Грузии по делу об убийстве российского туриста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии найдено тело российского туриста Виктора Соловьева, по подозрению в убийстве задержаны два местных жителя.

Два жителя Сванетии 1986 и 1992 годов рождения задержаны по подозрению в убийстве туриста из России.

По данным следствия, 5 января двое жителей Сванетии в районе реки Накра (муниципалитет Местиа) ограбили двух граждан России, которые ехали из Зугдиди в Местиа. В мужчину 1986 года рождения они застрелили, а тело выбросили в реку. Женщину отпустили, она смогла связаться с полицией, пишут 6 января "Новости-Грузия".

Обвинение предъявлено двум лицам по статьям о групповом грабеже, покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Погибший - российский турист Виктор Соловьев, его тело было найдено в реке неподалеку от места преступления.

Автор телеграм-канала "Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия" опубликовал 6 января подробности произошедшего, рассказанные супругой погибшего туриста. По ее словам, они ехали в Тетнульди, начался снегопад. Супруги остановились после туннеля, чтобы снять видео, подозреваемые сначала проехали мимо, остановились и спросили, нужна ли помощь. Получили отказ. Затем супруги обогнали их, стоящих на обочине.

"По дороге встретилась застрявшая машина, Витя их вытянул на тросе. В этот момент белая "Субару" проехала мимо и уже не останавливалась. Когда Витя издалека увидел, что они стоят посередине дороги - попросил дать ему нож из бардачка. Остановился, вышел и спросил, что случилось. Они насос попросили у него. Он достал, отдал им. Потом начался какой-то конфликт. Они говорили, отдайте телефоны, зачем вы нас фотографировали. Залез и забрал один Витин телефон. Он попросил их меня не трогать. Залез опять и забрал второй телефон", - приводит Левшиц слова супруги погибшего туриста.

Потом она услышала два выстрела. "С пистолетом подошел ко мне, направил его и просил отдать телефон, не стал дожидаться, они оба сели в нашу машину и поехали прямо, потом он выскочил, который был сзади. Мы поехали прямо. Потом подъехала "Субару", тот, который был за рулем нашей машины, развернулся, вышел и сел в "Субару". Они уехали <...>, я позвонила в 112", - рассказала туристка.

Однако участники нападения, по ее словам, вернулись. Он угрожали разбить стекла в машине, она вынуждена была открыть дверь, после чего пересела на пассажирское сидение. "Я просила нас отпустить, не убивать, он сказал, никто не собирается вас убивать", - сообщила туристка, добавив, что после этого мужчины уехали, а она вновь позвонила в службу спасения 112.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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