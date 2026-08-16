Рабочий погиб на стройке в Каспийске

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На строительной площадке в Каспийске упал из кабины машинист башенного крана и погиб на месте. Выяснилось, что он был допущен к работе с нарушениями.

Следственное управление Следкома России по Дагестану возбудило уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ 1 из-за гибели рабочего на стройке в Каспийске.

Инцидент на строительном объекте на улице Кавказской в Каспийске произошел 15 августа. 32-летний машинист башенного крана упал из кабины на землю и скончался на месте от полученных телесных повреждений, пишет РИА "Дагестан".

Предварительная проверка показала, что погибший был допущен к работам с нарушением требований охраны труда и правил безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. Ведется следствие.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае прошлого года в Геленджике на строительной площадке произошел завал грунта, погибли трое рабочих - граждан Киргизии.

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