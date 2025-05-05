Трое рабочих погибли под завалами грунта в Геленджике

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В Геленджике на строительной площадке произошел завал грунта, погибли трое рабочих - граждан Киргизии.

Следственное управление Следкома России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ 1 после гибели троих рабочих под завалами грунта в Геленджике.

Инцидент произошел на строительной площадке, где произошел обвал каменно-скальной породы объемом около 200 кубометров. Один человек был госпитализирован с переломами и ушибами. На следующий день из-под завалов были извлечены тела троих погибших, пишет 4 мая 93.ru.

Пострадавший и погибшие - граждане Киргизии, информирует "Интерфакс" со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте на газоперерабатывающем предприятии в Астраханской области рабочий отравился веществами, содержащими серу, и погиб.

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