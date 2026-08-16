Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах

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Над регионами России в течение дня было сбито 180 беспилотников, в том числе над Ростовской областью и Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", утром 15 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом около 10 дронов, в Миллеровском районе около тысячи человек остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи.

Министерство обороны Российской Федерацией отчиталось в своем телеграм-канале, что за период с восьми утра до восьми вечера 15 августа над территорией России были перехвачены и уничтожены 180 беспилотников.

По данным ведомства, БПЛА сбиты над 11 регионам, в том числе над Ростовской областью, а также над акваторией Черного моря.

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