Художники из Владикавказа обратились к Бастрыкину из-за проблемы с мастерскими

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13 лет продолжаются суды за мастерские во Владикавказе, художники пытаются доказать, что помещения были незаконно приватизированы. Они попросили главу Следкома России Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию

Художники Северной Осетии обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от выселения из мастерских на улице Кирова, 34 во Владикавказе. Обращение подписали представители Союза художников России, среди которых народные и заслуженные художники России и Осетии, академики и лауреаты государственных премий, десятилетиями работающие в этих помещениях, сообщает Telegram-канал "Осетия (-ае)".

По словам авторов обращения, мастерские были специально построены для художников в 1989 году и переданы Союзу в бессрочное безвозмездное пользование.

"В 2013 году нам стало известно, что помещения незаконно приватизированы по фальшивым выпискам из архива. Возбуждено уголовное дело. С этого года мы бьемся в судах за право занимать эти помещения. Виновные не понесли наказания. Все суды города прошли в нашу пользу. Однако противная сторона подала в Кассационный суд в городе Пятигорске, и решение о признании сделок недействительными и возвращении помещений в муниципальную собственность было отменено", - указали авторы обращения.

Они указали, что заседание Кассационного суда прошло без их представителя, а адвокат, юрист администрации и правление Союза художников не были извещены. Они просят Бастрыкина вмешаться в ситуацию, поскольку в случае выселения Союзу художников нечего предложить мастерам взамен.

На видео, приложенном к публикации, обращение зачитывает женщина, на записи присутствуют около 10 человек.