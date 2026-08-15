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22:00, 15 августа 2026

Художники из Владикавказа обратились к Бастрыкину из-за проблемы с мастерскими

Художники из Владикавказа обратились к Бастрыкину. Скриншот фото от 15.08.26, https://t.me/ossetiaFB/64534.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

13 лет продолжаются суды за мастерские во Владикавказе, художники пытаются доказать, что помещения были незаконно приватизированы. Они попросили главу Следкома России Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию

Художники Северной Осетии обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от выселения из мастерских на улице Кирова, 34 во Владикавказе. Обращение подписали представители Союза художников России, среди которых народные и заслуженные художники России и Осетии, академики и лауреаты государственных премий, десятилетиями работающие в этих помещениях, сообщает Telegram-канал  "Осетия (-ае)".

По словам авторов обращения, мастерские были специально построены для художников в 1989 году и переданы Союзу в бессрочное безвозмездное пользование.

"В 2013 году нам стало известно, что помещения незаконно приватизированы по фальшивым выпискам из архива. Возбуждено уголовное дело. С этого года мы бьемся в судах за право занимать эти помещения. Виновные не понесли наказания. Все суды города прошли в нашу пользу. Однако противная сторона подала в Кассационный суд в городе Пятигорске, и решение о признании сделок недействительными и возвращении помещений в муниципальную собственность было отменено", - указали авторы обращения.

Они указали, что заседание Кассационного суда прошло без их представителя, а адвокат, юрист администрации и правление Союза художников не были извещены. Они просят Бастрыкина вмешаться в ситуацию, поскольку в случае выселения Союзу художников нечего предложить мастерам взамен.

На видео, приложенном к публикации, обращение зачитывает женщина, на записи присутствуют около  10 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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