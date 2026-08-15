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18:00, 15 августа 2026

Минобороны Армении отрицает рост числа небоевых потерь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2026 году в вооруженных силах Армении умерли 11 человек, более половины из них — вследствие самоубийства, с неуставными отношениями связаны три случая, заявило Минобороны.

"Кавказский узел" писал, что в конце июня Следственный комитет Армении отчитался о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью военнослужащего-контрактника. Следком Армении обвинил задержанных в доведении солдата до самоубийства.

Ранее правозащитники призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. Они указали, что доля небоевых потерь среди армянских военнослужащих достигла 90%.

В вооруженных силах Армении в 2026 году было зафиксировано 11 случаев смерти, пять из которых — среди военнослужащих срочной службы, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Каждый случай является предметом отдельного анализа и обсуждения. "Министерство обороны — это единственная структура, которая публикует также и случаи смерти включенных в ее состав лиц при обстоятельствах, не связанных со службой. То есть мы не найдем никакой другой структуры, чтобы сотрудник или служащий данной структуры, например, скоропостижно скончался дома, стал жертвой дорожно-транспортного происшествия или умер вследствие болезни, и эти данные в конце года обнародовались бы", — приводит его слова Armenpress

По его словам, статистика, опубликованная в предыдущие годы, становилась поводом для различных манипуляций. "В прессе часто можно встретить публикации о том, что в армии в течение года было зафиксировано 30 случаев смерти, но никто не отмечает, сколько из этих 30 случаев произошло именно в самой армии, какие из них связаны со службой и сколько — не связаны со службой. Даже если случаи смерти связаны со службой, все ли они являются убийствами и самоубийствами или нет?" — отметил пресс-секретарь минобороны.

Он подчеркнул, что разговоры о росте числа случаев смерти в армии не обосновываются имеющейся у министерства обороны статистикой. "Если мы говорим об отчетном периоде этого года, то в этом году у нас было 11 случаев смерти, из которых только пять — военнослужащие срочной службы. У нас были случаи смерти вследствие болезни, вследствие взрыва мины, а по части произошедших в этом году случаев самоубийств должен отметить, что из них только три произошли, так сказать, при обстоятельствах, связанных со службой", — сказал Торосян.

По его словам, предварительная информация по части случаев самоубийства и доведения до самоубийства показывает, что их часть связана с личными и иными причинами, которые не являются следствием неуставных взаимоотношений. Так, в 2007 году при обстоятельствах, связанных со службой, были зафиксированы 15 случаев убийств, самоубийств и доведения до самоубийства, а в 2016 году — 19. "В 2025 году вообще не было зафиксировано ни одного случая убийства, были зафиксированы шесть случаев смерти при обстоятельствах, связанных со службой, из которых, если не ошибаюсь, два были случаями доведения до самоубийства", — отметил Торосян.

По его словам, из 11 случаев смерти, зафиксированных в отчетном периоде 2026 года, два произошли при обстоятельствах, связанных со службой. Он отметил, что были зафиксированы два случая убийства, два — доведения до самоубийства и четыре — самоубийства. "Но из этих шести, то есть случаев самоубийства и доведения до самоубийства, три произошли не вследствие неуставных взаимоотношений", — сказал он.

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Автор: "Кавказский узел"

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