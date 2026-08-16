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04:00, 16 августа 2026

Тиктокер оштрафован в Азербайджане за непристойное видео

Баку. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cBBjFJ40l88

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 700 манатов оштрафовал суд в Азербайджане тиктокера Джавида Аббасова за видеоролик, который признан непристойным.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля в Баку был арестован на 10 суток тиктокер Магсад Багиров, на него составлен административный протокол за неэтичное поведение в интернете. За аналогичные правонарушения были арестованы тиктокеры Санур Азизов и Мюжгян Мамедзаде, а 2 августа - тиктокер Аликрам Гейдаров.

В Азербайджане оштрафован тиктокер Джавид Аббасов, который опубликовал в социальных сетях материалы непристойного характера, пишет 15 августа Oxu.az.

По данным МВД, Аббасов создал ролик, добавив к своей фотографии непристойные и нецензурные надписи. Ролик он разместил в TikTok на странице Qara qartal, администратором которой он является.

Аббасов был задержан полицейскими, в отношении него составлен протокол по статье 510.2 КоАП Азербайджана . На суде он заявил, что раскаивается в содеянном и в момент создания ролика находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд оштрафовал его на 700 манатов.

Напомним, что в начале года в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об информации, информатизации и охране информации", они устанавливают ответственность за распространение в интернете контента, содержащего "оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу", а также "непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме".

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Автор: "Кавказский узел"

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