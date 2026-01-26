×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
15:05, 26 января 2026

Азербайджанские аналитики раскритиковали поправки в законодательство об информации 

Сотрудник полиции общается с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Формулировки об оскорблении общественной нравственности и явному неуважения к обществу в законе прописаны нечетко, что открывает пространство для произвольного толкования со стороны силовиков и надзорных органов. 

Как писал "Кавказский узел", двое активистов партии Народного фронта Азербайджана были арестованы в административном порядке за комментарии в соцсетях. В партии назвали эти политически мотивированными. 

Сотрудник полиции задерживает активиста. Фото Азиза Каримова для
16:29 23.01.2026
Правозащитники призвали Совет Европы отреагировать на кризис с правами человека в Азербайджане
В преддверии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане" призвала структуры Совета Европы запустить в отношении Баку "процедуру совместного реагирования", указав, что Азербайджан не соблюдает свои обязательства перед организацией в области прав человека.

В Азербайджане вступили в силу поправки в закон «Об информации, информатизации и охране информации», парламентом 30 декабря 2025 года и подписанный президентом 15 января. Согласно нововведениям, в статье 13-2.3.6-1 закона, устанавливается ответственность за распространение в Интернет-контента, в котором содержится «оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу», а также «непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме». 

Одновременно внесены поправки в Кодекс об административных проступках, определяющие ответственность за указанные действия в виде штрафа в размере от 500 до 1000 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение указанных мер будет признано «недостаточным», то может последовать наказание в виде административного ареста на срок до 30 суток. За повторное совершение данного правонарушения в течение одного года предусматривается штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, или административный арест на срок от одного до двух месяцев.

Как заявил глава Комитета Национального собрания Азербайджана по правам человека Захид Орудж, принятие поправок в законодательство продиктовано заботой об общественной морали и защите семейный ценностей. «Порой вседозволенность и атмосфера безнаказанности превращают социальные сети в антисемейную и антинравственную платформу», - цитирует слова Оруджа сайт musavat.com.

что такое национально-духовные ценности, и как они определяются?

Глава политического комитета партии «Республиканская альтернатива» и соучредитель Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли считает новую норму закону несовершенной. На его взгляд, в норме не определены конкретные критерии противоправности деяния и не указан перечень действий, попадающих под ответственность.

По его мнению, толкование закона в таком случае оставляется на усмотрение силовых и надзорных органов. «Как будет определяться, противоречит ли какой-либо контент национально-духовным ценностям? Вообще, что такое национально-духовные ценности, как они определяются, где можно ознакомиться со списком этих ценностей? Такое определения в правовой плоскости нет. Поэтому правоприменитель будет основываться на собственном понимании национально-духовных ценностей, своем мировоззрении и это открывает возможности для субъективных толкования», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

Также, на его взгляд, нечетко прописано определение «неуважение к обществу». «Будет ли считаться не уважением к обществу распространение чиновником лживой информации? Что такое «аморальный поступок», существует ли его определение? Что такое общественная мораль, кто ее определяет? Все эти вопросы остаются открытыми», - отметил Джафарли.

законодательная инициатива "вооружает" исполнительные органы для борьбы с критиками власти

Еще один аналитик указал на расплывчатость поправок в законодательстве, что открывает возможность для широкого толкования этих норм. 

«Без ясности критериев действий, которые влекут ответственность, норма закона будет использоваться субъективно. Очевидно, что законодательная инициатива "вооружает" исполнительные органы для борьбы с критиками власти в Интернете. Под нарушение закона можно подвести любую саркастическое выражение, иронию, сатиру. После принятия закона в Азербайджане уже последовали аресты за комментарии в соцсеятх. Так арестована активистка Кенуль Ахмедова, двое активистов ПНФА», - сказал собеседник, не пожелавший называть свое имя. 

"Кавказский узел" писал, что 22 января Хазарский районный суд в Баку арестовал активистку Кенуль Ахмедову на 20 суток по статье о распространении в соцсетях запрещенной информации. Дело по административной статье о распространении в интернете запрещенной для распространения информации было заведено из-за комментариев, которые активистка оставила под публикациями SanjakMedia и Meydan TV. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

