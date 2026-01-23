Правозащитники призвали Совет Европы отреагировать на кризис с правами человека в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В преддверии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы правозащитная кампания «Конец репрессиям в Азербайджане» призвала структуры Совета Европы запустить в отношении Баку «Процедуру совместного реагирования», указав, что Азербайджан не соблюдает свои обязательства перед организацией в области прав человека.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана в ответ нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября 2024 года президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. В 2025 году Азербайджан не отправил делегацию в ПАСЕ , но в конце сентября страну посетила делегация Комитета Совета Европы против пыток, которой за полтора года до этого было отказано в доступе в Азербайджан.

В преддверии зимней сессии ПАСЕ, которая открывается 26 января в Страсбурге, правозащитная кампания «Конец репрессиям в Азербайджане», организованная азербайджанскими и иностранными активистами в середине 2024 года для привлечения международного внимания к политически мотивированных преследований в преддверии климатической конференции COP-29 в Баку, обратились к членам ассамблеи.

Участники кампании напомнили, что после решения ПАСЕ в январе 2024 года не ратифицировать мандат азербайджанской делегации из-за ухудшения ситуации с правами человека, постоянного несоблюдения обязательств и отсутствия сотрудничества, парламент Азербайджана отказался представить на утверждение полномочия своих представителей в январе 2025 года, что означало «явный отказ от мониторинга ситуации в стране со стороны ассамблеи».

«На протяжении многих лет Азербайджан сотрудничал (с Советом Европы) избирательно и на своих условиях, отказываясь от участия в решении ключевых вопросов, таких как политические заключенные и систематическое злоупотребление уголовным правом. При этом реакция Совета Европы слишком часто оставалась примирительной - продолжались формальные программы «сотрудничества», которые не меняли ситуацию на местах», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член руководящего комитета кампании, юрист Самед Рагимли.

За последние два года число политзаключенных в Азербайджане возросло вдвое и концу 2025 года достигло 400, далее отмечено в обращении правозащитников к ПАСЕ. «Новые волны арестов журналистов, представителей гражданского общества, гражданских активистов, профсоюзных деятелей и ученых направлены на подавление не только инакомыслия, но и любого несогласного мнения. Списки недавних рейдов, произвольных задержаний, запретов на поездки и транснационального давления на критиков бесконечны», - подчеркивают члены кампании.

Если государство-член может игнорировать основные обязательства Конвенции на протяжении многих лет, ущерб выходит за рамки одной страны

В письме также указывается, что Азербайджан не выполняет в полной мере решения ЕСПЧ. «Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на проблему и предупреждал политические органы Совета Европы. Система Конвенции зависит от исполнения судебных решений: полное исполнение требует, как индивидуальных мер, так и заслуживающих доверия общих мер, предотвращающих повторение подобных случаев. Общие меры должны включать в том числе реформы, обеспечивающие независимость судебной власти и прекращающие злоупотребление уголовным правом. Однако длительный надзор Комитета министров Совета Европы за «Группой дел Анара Мамедли», сопровождавшийся неоднократными решениями и промежуточными постановлениями без результатов,, должен побудить Генерального секретаря Совета Европы к дальнейшим эффективным действиям по обеспечению соблюдения Европейской конвенции прав человека Азербайджаном», - считает юрист Рагимли.

По мнению членов кампании, «если государство-член может игнорировать основные обязательства Конвенции на протяжении многих лет, ущерб выходит за рамки одной страны». «Это свидетельствует о том, что судебные решения могут рассматриваться как факультативные, а не как обязательные к исполнению. Это подрывает правовую определенность, ослабляет защиту жертв и провоцирует дальнейшие злоупотребления со стороны других недобросовестных субъектов. В этом смысле нынешняя ситуация в Азербайджане бросает вызов доверию к Совету Европы, а бездействие Генерального секретаря представляет собой риск для самого института», - считают авторы послания.

В условиях отсутствия лидерства в Совете Европы в решении кризиса в области прав человека в Азербайджане, ответственность, по мнению правозащитников, «ложится на Парламентскую ассамблею». ПАСЕ может сыграть решающую роль в создании скоординированного институционального ответа, соответствующего системному кризису, полагают члены кампании «Конец репрессиям в Азербайджане».

В связи с этим, правозащитники призывают ПАСЕ запустить «Процедуру совместного реагирования» против Азербайджана. Она должна определить совместные с Комитетом министров СЕ срочные меры по, призванные обеспечить выполнение Азербайджаном своих обязательств и проведение в стране структурных реформ.

В апреле 2019 года ПАСЕ предложила «процедуру совместного реагирования» с участием уставных органов Совета Европы и Генерального секретаря, которая применялась бы в случаях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает основополагающие принципы и ценности, отмечается в публикации на официальном сайте ассамблеи.

«Тот факт, что Азербайджан, как государство-член Совета Европы, решает больше не участвовать в ПАСЕ, тем самым препятствуя ее способности отслеживать ситуацию в стране, должен быть встречен созданием специальной должности докладчика в ассамблее с мандатом на частое публичное представление отчетов о соблюдении Баку своих обязательств перед Советом Европы. Ибо бездействие в этом вопросе фактически будет означать, что страна-член Совета Европы позволит себе заставить замолчать ассамблею», - говорится в обращении правозащитников к ПАСЕ.

Они также предложили прибегнуть к последовательному политическому давлению на Азербайджан путем скоординированных заявлений и политической активности с требованием конкретных результатов, в том числе по освобождению политических заключенных и прекращения произвольных судебных преследований, - в том числе преследования правозащитника Анара Мамедли, которого ассамблея наградила премией Вацлава Гавела.

Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев).

«Совет Европы был создан для защиты индивидуальных свобод, политических свобод и верховенства права. Десятилетие пренебрежительного отношения Азербайджана и бездействие организации поставили это обещание под угрозу. Мы считаем, что Парламентская ассамблея может помочь обеспечить согласованность и принципиальность в решении кризиса в области прав человека в Азербайджане посредством запуска «Процедуру совместного реагирования» против Азербайджана», - говорится в заключении обращения.

Аппарат Совета Европы склонен угождать авторитарным правительствам

Инициативу по запуску в ПАСЕ «Процедуры совместного реагирования» уместна, однако вероятность ее практической реализации невелика, заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из бакинских аналитиков.

«Азербайджан действительно полностью игнорирует выполнение своих обязательств в рамках Совета Европы, но в нынешней ситуации у организации нет практических рычагов для воздействия на Баку, хотя правовые механизмы имеются. К сожалению, в отличие от ПАСЕ, где еще присутствуют политики, приверженные к демократическим ценностям, в исполнительной структуре организации (Комитете министров) превалируют политические интересы отдельных правительств. При этом аппарат Совета Европы уже давно превратился в бюрократическую структуру, где для чиновников организации важно ее сохранение. Поэтому они часто занимают конформистскую позицию дабы удержать членов организации, реализуя с ними формальные программы сотрудничества. Иногда структуры Совета Европы, угождая правительствам, отказываются от проектов поддержки гражданского общества и свободных медиа и по профильным темам работают с правластными НПО государственными организациями», - сказал эксперт, не пожелавший быть названным.

При этом он напомнил, что «из Совета Европы была исключена Россия, а теперь в ПАСЕ отказываются работать Азербайджан и Грузия». «Если дальше давить на эти страны, они покинут вообще Совет Европы. В таком случае организация и ее бюджет будут все более сокращаться, а потом организация может вовсе оказаться ненужной. Поэтому аппаратная бюрократия в Совете Европы не заинтересована в усилении на давления на правительства, и она будет всячески противодействовать принятию «Процедуры совместного реагирования», которая может привести к исключению страны или ее самостоятельному выходу из организации. Даже в самой ПАСЕ не все однозначно, у авторитарных режимов есть свои лоббисты. Азербайджан, поставляющий газ уже в 15 стран-членов Совета Европы, может уверенно рассчитывать на их поддержку как в Комитете министров Совета Европы, так и на часть их депутатов в ПАСЕ», - продолжил аналитик.

Вместе с тем он подчеркнул, что инициативу правозащитников, обратившихся в ПАСЕ следует приветствовать. «Она, по крайней мере, будет способствовать привлечению международного внимания к ситуации с правами человека в Азербайджане и будет напоминать европейским политикам, что с Баку надо говорить не только о нефти и газе, но и о европейских ценностях», - заключил эксперт.