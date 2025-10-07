×

00:47, 7 октября 2025

Азербайджан возобновил сотрудничество с комитетом Совета Европы против пыток

Баку. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Делегация Комитета Совета Европы против пыток впервые посетила Азербайджан после того, как летом прошлого года Баку отказался от сотрудничества с этой структурой и не пустил ее представителей в страну. 

Как писал "Кавказский узел", комитет Совета Европы по предотвращению пыток в июле 2024 года обнародовал публичное заявление об отказе властей Азербайджана сотрудничать с этой структурой. В отчете заявлялось, что делегация Комитета вновь получила многочисленные подтверждения о жестоком физическом обращении/пытках в отношении лиц, в настоящее время или недавно содержащихся под стражей в полиции в качестве подозреваемых в совершении уголовных преступлений".

Делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT) с 22 сентября по 3 октября посетила Азербайджан в рамках шестого периодического обзора страны. Основной целью визита было изучение условий содержания осужденных и подследственных в правоохранительных органах и пенитенциарных учреждениях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета.   

Делегация также ознакомилась с условиями содержания и правовыми гарантиями, которые предоставляются пациентам психиатрических учреждений, а кроме того, оценила меры, принятые властями Азербайджана в ответ на рекомендации, вынесенные по итогам предыдущих визитов. Были проведены консультации с замминистра юстиции Тогрулом Гусейновым, заместителем министра внутренних дел Огтаем Керимовым, заместителем министра здравоохранения Надиром Зейналовым и другими руководителями министерств, а также полиции и Пенитенциарной службы. Состоялись встречи с сотрудниками Генпрокуратуры, сотрудниками Полицейской академии и членами Национальной группы по предотвращению пыток при аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Члены делегации посетили изоляторы временного содержания главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, а также управлений полиции пяти районов Баку, а также городов Гянджа и Евлах. Кроме того, они провели мониторинг в СИЗО Службы государственной безопасности, двух СИЗО и пенитенциарном комплексе Пенитенциарной службы Минюста, а также в трех психбольницах. Власти Азербайджана не распространили официальных пресс-релизов по поводу визита делегации.

Допуск делегации CPT в Азербайджан спустя полтора года после отказа в допуске следует рассматривать как признак потепления отношений между Азербайджаном и Советом Европы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из представителей гражданского общества страны.

"В январе 2024 года полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ были приостановлены на один год, главным образом из-за отказа страны сотрудничать с представителями мониторинговых структур ассамблеи. Позже власти не пустили в страну делегацию CPT. В течение 2024 года вообще не было никакого сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, однако в ноябре страну посетил генсек Совета Европы Алан Берсе, участвовавший в климатической конференции COP-29. После этого контакты в рамках отдельных отраслевых проектов по линии отдельных министерств стали потихоньку реализовываться, однако Азербайджан на этих встречах представляли чиновники невысокого уровня. При этом в ПАСЕ Азербайджан в 2025 году все равно не отправил делегацию", - сказал активист, не пожелавший быть названным. 

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Он объяснил перемены в позиции Баку "новыми геополитическими реалиями". "После прихода к власти в США Дональда Трампа в политике Вашингтона тема прав человека отошла на второй план. Европейский союз также после смены состава Еврокомиссии стал больше фокусироваться на Украине и рассматривать свои отношения с партнерами через призму их позиции по российско-украинскому конфликту. С другой стороны, официальный Баку, наладив тесные отношения с администрацией Трампа и парафировав мирный договор с Арменией, добился изменения отношения к себе Запада. Более того, роль Азербайджана как поставщика энергоресурсов на фоне все большего отказа Европы от российской нефти и газа еще более упрочили позиции Баку на Западе. Росту авторитета Азербайджана в глазах Запада способствовало также увеличение гуманитарной и энергетической помощи Украине. Азербайджан, со своей стороны, на фоне ухудшившихся отношений с РФ стал больше нуждаться в поддержке Запада, поэтому Азербайджану важно восстановление полноценного участия в структурах Совета Европы. По всей видимости, в январе 2026 года делегация Азербайджана вернется в ПАСЕ, и для этого власти примут какие-то косметические меры, освободят около 10 политзаключенных. В Совете Европы, очевидно, будут удовлетворены этим, ибо все равно у них нет рычагов реального воздействия на бакинский режим", - сказал активист.

В любом случае, констатировал он, восстановление сотрудничества и наличие диалога между Баку и Страсбургом лучше, чем его отсутствие. "По крайней мере, можно ожидать возобновления исполнения правительством решений ЕСПЧ, смягчение общей политической атмосферы в стране", - добавил он.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

