Азербайджан возобновил сотрудничество с комитетом Совета Европы против пыток

Делегация Комитета Совета Европы против пыток впервые посетила Азербайджан после того, как летом прошлого года Баку отказался от сотрудничества с этой структурой и не пустил ее представителей в страну.

Как писал "Кавказский узел", комитет Совета Европы по предотвращению пыток в июле 2024 года обнародовал публичное заявление об отказе властей Азербайджана сотрудничать с этой структурой. В отчете заявлялось, что делегация Комитета вновь получила многочисленные подтверждения о жестоком физическом обращении/пытках в отношении лиц, в настоящее время или недавно содержащихся под стражей в полиции в качестве подозреваемых в совершении уголовных преступлений".

Делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT) с 22 сентября по 3 октября посетила Азербайджан в рамках шестого периодического обзора страны. Основной целью визита было изучение условий содержания осужденных и подследственных в правоохранительных органах и пенитенциарных учреждениях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета.

Делегация также ознакомилась с условиями содержания и правовыми гарантиями, которые предоставляются пациентам психиатрических учреждений, а кроме того, оценила меры, принятые властями Азербайджана в ответ на рекомендации, вынесенные по итогам предыдущих визитов. Были проведены консультации с замминистра юстиции Тогрулом Гусейновым, заместителем министра внутренних дел Огтаем Керимовым, заместителем министра здравоохранения Надиром Зейналовым и другими руководителями министерств, а также полиции и Пенитенциарной службы. Состоялись встречи с сотрудниками Генпрокуратуры, сотрудниками Полицейской академии и членами Национальной группы по предотвращению пыток при аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Члены делегации посетили изоляторы временного содержания главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью, а также управлений полиции пяти районов Баку, а также городов Гянджа и Евлах. Кроме того, они провели мониторинг в СИЗО Службы государственной безопасности, двух СИЗО и пенитенциарном комплексе Пенитенциарной службы Минюста, а также в трех психбольницах. Власти Азербайджана не распространили официальных пресс-релизов по поводу визита делегации.

Допуск делегации CPT в Азербайджан спустя полтора года после отказа в допуске следует рассматривать как признак потепления отношений между Азербайджаном и Советом Европы, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из представителей гражданского общества страны.

"В январе 2024 года полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ были приостановлены на один год, главным образом из-за отказа страны сотрудничать с представителями мониторинговых структур ассамблеи. Позже власти не пустили в страну делегацию CPT. В течение 2024 года вообще не было никакого сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы, однако в ноябре страну посетил генсек Совета Европы Алан Берсе, участвовавший в климатической конференции COP-29. После этого контакты в рамках отдельных отраслевых проектов по линии отдельных министерств стали потихоньку реализовываться, однако Азербайджан на этих встречах представляли чиновники невысокого уровня. При этом в ПАСЕ Азербайджан в 2025 году все равно не отправил делегацию", - сказал активист, не пожелавший быть названным.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Он объяснил перемены в позиции Баку "новыми геополитическими реалиями". "После прихода к власти в США Дональда Трампа в политике Вашингтона тема прав человека отошла на второй план. Европейский союз также после смены состава Еврокомиссии стал больше фокусироваться на Украине и рассматривать свои отношения с партнерами через призму их позиции по российско-украинскому конфликту. С другой стороны, официальный Баку, наладив тесные отношения с администрацией Трампа и парафировав мирный договор с Арменией, добился изменения отношения к себе Запада. Более того, роль Азербайджана как поставщика энергоресурсов на фоне все большего отказа Европы от российской нефти и газа еще более упрочили позиции Баку на Западе. Росту авторитета Азербайджана в глазах Запада способствовало также увеличение гуманитарной и энергетической помощи Украине. Азербайджан, со своей стороны, на фоне ухудшившихся отношений с РФ стал больше нуждаться в поддержке Запада, поэтому Азербайджану важно восстановление полноценного участия в структурах Совета Европы. По всей видимости, в январе 2026 года делегация Азербайджана вернется в ПАСЕ, и для этого власти примут какие-то косметические меры, освободят около 10 политзаключенных. В Совете Европы, очевидно, будут удовлетворены этим, ибо все равно у них нет рычагов реального воздействия на бакинский режим", - сказал активист.

В любом случае, констатировал он, восстановление сотрудничества и наличие диалога между Баку и Страсбургом лучше, чем его отсутствие. "По крайней мере, можно ожидать возобновления исполнения правительством решений ЕСПЧ, смягчение общей политической атмосферы в стране", - добавил он.