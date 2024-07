Комитет Совета Европы обвинил Баку в нарушении конвенции по предупреждению пыток

03 июля 2024, 13:13

Силовики в Азербайджане вопреки рекомендациям продолжают практиковать пытки задержанных, заявил профильный комитет Совета Европы и счел это отказом Баку от сотрудничества. Политика властей Азербайджана свидетельствует о сворачивании сотрудничества с Советом Европы, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT) опубликовал отчеты о шести визитах в Азербайджан с 2004 по 2017 годы. Согласие правительства Азербайджана на публикацию отчетов о распространенной в стране практике жестокого обращения с задержанными свидетельствует о готовности улучшить ситуацию, заявил комитет. Азербайджанские правозащитники не разделили оптимизм европейских коллег.

Сегодня Комитет Совета Европы по предотвращению пыток обнародовал публичное заявление об отказе властей Азербайджана сотрудничать с CPT. Заявление сделано в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции по предупреждению пыток 1 .

МВД Азербайджана не предприняло никаких действий по выполнению давних рекомендаций

"Комитет предпринял искренние попытки вступить в конструктивный диалог с властями Азербайджана для решения вопросов, которые лежат в основе смысла существования Европейской конвенции против пыток. В своих отчетах о посещениях CPT подробно указал, что продолжает получать заявления о жестоком обращении и даже пытках со стороны сотрудников полиции. Тем не менее, министерство внутренних дел Азербайджана не предприняло никаких действий по выполнению давних рекомендаций Комитета по прекращению такой практики", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, комитет не получил ответов на просьбы содействовать диалогу посредством проведения переговоров на высоком уровне в Баку, отмечается в заявлении. "Еще большую обеспокоенность вызывает информация, полученная CPT, о том, что неприкосновенность и безопасность членов посещающей делегации Комитета могут оказаться под угрозой. Это представляет собой фундаментальное и беспрецедентное нарушение Конвенции", - говорится в сообщении.

Учитывая «серьезность поставленных вопросов, связанных с жестоким обращением и даже пытками со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении задержанных лиц», CPT также решил в качестве приложения к публичному заявлению опубликовать отчет о специальном визите в Азербайджан в 2022 году.

В 38-страничном отчете указано, что делегация комитета вновь получила многочисленные «утверждения о жестоком физическом обращении/пытках в отношении лиц, в настоящее время или недавно содержащихся под стражей в полиции в качестве подозреваемых в совершении уголовных преступлений».

"Утверждалось, что предполагаемое жестокое обращение/пытки имели место в основном после задержания, а затем и во время первоначальных допросов оперативными сотрудниками полиции с целью заставить людей подписать признательные показания, предоставить другую информацию или принять дополнительные обвинения", - говорится в докладе.

Среди примеров жестокого обращения названы удары руками и ногами, а также дубинками или деревянными палками в голову и тело человека, часто закованного в наручники. Кроме того, делегация получила сообщения об угрозах родственникам задержанных, в том числе угрозах уголовного преследования.

Вместе с тем Комитет выразил надежду, что отсутствие сотрудничества не приведет к постоянному разрыву отношений с властями Азербайджана. CPT готов поддержать власти в принятии решительных шагов по защите фундаментальных ценностей, под которыми подписался Азербайджан как государство-член Совета Европы, говорится в заявлении.

Отказ властей Азербайджана пускать делегацию CPT следует рассматривать в контексте общей политики Баку по сворачиванию сотрудничества с Советом Европы, сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Азербайджан демонстративно не выполняет многие обязательства перед Советом Европы

"Азербайджан демонстративно не выполняет многие обязательства перед Советом Европы в области прав человека, а прошлой зимой отказался приглашать делегацию ПАСЕ наблюдать за внеочередными президентскими выборами. Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ были приостановлены на год. При этом, этого можно было бы избежать, если бы делегация предоставила гарантии исправления ситуации. Она же, напротив, заявила, что сама отказывается от участия в работе ПАСЕ. Судя по всему, Баку взял курс на сворачивание сотрудничества и даже выход страны из Совета Европы", - сказал он.

Однако в любом случае, по мнению правозащитника, это не должно уменьшить международное внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане. "Ибо страна имеет обязательства в рамках других международных организаций, в частности ОБСЕ и ООН. Международное сообщество не должно закрывать глаза на нарушение прав человека в Азербайджане, преследования граждан по политическим мотивам, пытки задержанных, тем более в то время, когда Баку готовится принять глобальную климатическую конференцию COP29", – сказал Гусейнов.

Пытки и другие формы бесчеловечного обращения практикуются в правоохранительных органах Азербайджана, заметил директор Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Как правило, они имеют место в первые дни после задержания. Но были случаи пыток и в учреждениях по отбыванию наказания, и в частности, религиозных активистов", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, отказ Азербайджана от сотрудничества с CPT является тревожным сигналом, и международное демократическое сообщество, в том числе ООН, должны повысить внимание к выполнению страной обязательств в области прав человека.

Представители МВД оказались недоступными для комментариев. На письменный запрос в ведомство ответа не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 18 марта союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" констатировал, что за неполных три месяца, с декабря 2023 года, список политзаключенных увеличился с 254 до 288 имен. Это стало самым высоким показателем за 23 года членства Азербайджана в Совете Европы.

Однако к 14 июня список политзаключенных достиг уже 303 человек, в том числе правозащитники включили семь новых имен в группу "Члены оппозиционных партий и общественных организаций".

