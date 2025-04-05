Талышский исследователь Игбал Абилов в суде отверг обвинения

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Исследователь талышской культуры Игбал Абилов, обвиняемый в госизмене, в показаниях суду отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Абилов не признает вину. Дело активиста слушает Ленкоранский суд по тяжким преступлениям, процесс проходит в закрытом режиме.

Активисты считают дело Игбала Абилова местью за то, что он борется за права талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям 4 апреля в формате видеоконференции был продолжен судебный процесс по делу Абилова. Стороны, в том числе сам обвиняемый, подключились к процессу он-лайн, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абилова Фариз Намазлы.

Абилов в своем выступлении отверг все выдвинутые ему обвинения по статье 274 (государственная измена), 281.3 (открытые призывы против государства по указанию иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (разжигание национальной, расовой, социальной и религиозной вражды) УК Азербайджана.

Абилов не считает себя виновным

"Игбал Абилов дал пространные показания. Он заявил, что не совершал никаких преступлений, вменяемых ему по статьям 274, 281.1 и 283.3. Абилов сказал, что является ученым историком-этнографом и всегда занимался научными исследованиями. Он изучал этническое происхождение, исторические корни народов Азербайджана, всего Южного Кавказа, Ирана и Турции, вел исследования в этом направлении в архивах. Абилов не считает себя виновным и заявляет, что в материалах уголовного дела нет никаких доказательств совершения им преступлений. И действительно, в деле нет достоверных доказательств против Абилова. Обвинение построено на субъективных предположениях и интерпретациях", - рассказал адвокат Намазлы.

Суд решил продолжить расследование представленных сторонами материалов и доказательств, и следующее заседание по делу назначено на 25 апреля.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении заседания по делу Абилова. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Уголовное преследование Игбала Абилова вызвало резонанс за пределами Азербайджана, акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге. В защиту Игбала Абилова выступали ряд международных правозащитных организаций, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России. Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных.

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