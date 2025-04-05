RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:48, 5 апреля 2025

Талышский исследователь Игбал Абилов в суде отверг обвинения

Игбал Абилов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/apellyaczionnyj-sud-ostavil-istorika-igbala-abilova-pod-strazhej/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователь талышской культуры Игбал Абилов, обвиняемый в госизмене, в показаниях суду отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Абилов не признает вину.  Дело активиста слушает Ленкоранский суд по тяжким преступлениям, процесс проходит в закрытом режиме.

Активисты считают дело Игбала Абилова местью за то, что он борется за права талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям 4 апреля в формате видеоконференции был продолжен судебный процесс по делу Абилова. Стороны, в том числе сам обвиняемый, подключились к процессу он-лайн, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абилова Фариз Намазлы.

Абилов в своем выступлении отверг все выдвинутые ему обвинения по статье 274 (государственная измена), 281.3 (открытые призывы против государства по указанию иностранных организаций и их представителей)  и 283.1 (разжигание национальной, расовой, социальной и религиозной вражды) УК Азербайджана.

Абилов не считает себя виновным

"Игбал Абилов дал пространные показания. Он заявил, что не совершал никаких преступлений, вменяемых ему по статьям 274, 281.1 и 283.3. Абилов сказал, что является ученым  историком-этнографом и всегда занимался научными исследованиями. Он изучал этническое происхождение, исторические корни народов Азербайджана, всего Южного Кавказа, Ирана и Турции, вел исследования в этом направлении в архивах. Абилов не считает себя виновным и заявляет, что в материалах уголовного дела нет никаких доказательств совершения им преступлений. И действительно, в деле нет достоверных доказательств против Абилова. Обвинение построено на субъективных предположениях и интерпретациях", - рассказал адвокат Намазлы.

Суд решил продолжить расследование представленных сторонами материалов и доказательств, и следующее заседание по делу назначено на 25 апреля.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении заседания по делу Абилова. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Уголовное преследование Игбала Абилова вызвало резонанс за пределами Азербайджана, акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге. В защиту Игбала Абилова выступали ряд международных правозащитных организаций, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России. Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. 

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Взрыв мины. Скриншот фото Haqqin.Az от 06.04.25, https://haqqin.az/news/344669.
17:43, 6 апреля 2025
Врачи уточнили число пострадавших при взрывах мин в Азербайджане
Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
11:59, 6 апреля 2025
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане
Тюремная решетка. Фото: https://blkoutuk.com/wp-content/uploads/2015/10/csc_0110-scaled.jpg
18:22, 5 апреля 2025
Заключенные в Азербайджане отреагировали голодовкой на задержание верующей
Полад Асланов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/osuzhdennyj-na-16-let-zhurnalist-polad-aslanov-prodolzhaet-golodovku/
13:34, 5 апреля 2025
Журналист Полад Асланов объявил голодовку в колонии
Семьи, вернувшиеся в Суговушан. 5 апреля 2025 года. Фото: Report https://report.az/daxili-siyaset/agderenin-suqovusan-kendine-novbeti-koc-karvani-yola-salinib/
12:41, 5 апреля 2025
53 азербайджанские семьи вернулись в село Суговушан
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:59, 5 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Военный суд в Баку открывает возможность обвинений против Армении и РФ
Фото
15:55, 3 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Если зоопарк, то бакинский
Фото
11:52, 31 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Подтексты Homay
Фото
10:29, 30 марта 2025
Ветер с Апшерона
5
Если владелец Melissa выйдет, тогда...
Фото
15:08, 27 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Разочарование в народе
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
06 апреля 2025, 11:59
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Участники акции протеста в Армении. 5 апреля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=UuXQUgWGIRk
05 апреля 2025, 11:42
Участники акции протеста перекрыли трассу в Армении

Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Показать больше