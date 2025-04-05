Журналист Полад Асланов объявил голодовку в колонии

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Главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по обвинению в госизмене, объявил в колонии голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2024 года осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. На следующий день его супруга выяснила, что Асланов переведен в колонию с худшими условиями. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер. После шести дней голодовки Асланов прекратил ее в связи с ухудшением состояния и был переведен в санчасть. 30 января Асланов заявил об угрозах со стороны руководства колонии.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Полад Асланов сегодня объявил голодовку в ИУ-15, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова. По ее словам, журналист протестует против условий содержания и ограничения его прав на телефонные разговоры и свидания.

"Вопреки обещаниям улучшить условия содержания Полада, этого не происходит. Его содержат в бараке, разделенном перегородками на четыре места, как в купе поезда. В месте, рассчитанном на четырех человек, Полада содержат вместе с 5-6 другими заключенными. У них там постоянно на полу спят два человека, заключенные не могут передвигаться", - рассказала Асланова.

Мой муж, весом всего 44 килограмма, чтобы обратить внимание на свои проблемы, вынужден вновь голодать

Кроме того, по словам супруги Асланова, журналисту не предоставляют возможности регулярно звонить домой. "По закону Полад имеет право дважды в неделю звонить домой. Но ему позволяют звонить, только когда в колонии находится начальник. Разрешение должен дать начальник, а он, в свою очередь, где-то должен получить разрешения «сверху». Поладу по закону полагаются длительные встречи с семьей раз в 3 месяца на 3 дня. Мы, встречались с ним в январе. Сейчас апрель, и у нас должна быть новая встреча. Однако начальник говорит, что нет, у Полада будет встреча раз в 6 месяцев. Полада и не лечат. Ему формально УЗИ провели и сказали, что он здоров. На самом деле, врач даже не обследовал его. К Поладу просто придираются и мстят за то, что во время климатической конференции COP29 в Баку он объявил голодовку. И вот мой муж, весом всего 44 киорграмма, чтобы обратить внимание на свои проблемы, вынужден вновь голодать. Сегодня он написал заявление о голодовке", - сообщила Гюльмира Асланова.

Между тем Агентство по развитию медиа обратилось в Бакинский апелляционный суд с просьбой о блокировке сайта xeberman.com ввиду того, что издание не зарегистрировано в реестре.

"Полад хотел передать доверенность адвокату Эльчиу Садыгову, чтобы тот его представлял в суде. Адвокат 3 апреля с утра пошел в колонию. Однако его не пускали к Поладу. После того как я написала об этом в соцсетях, к вечеру мне сообщили, что адвокат может получить доверенность, но он уже ушел по другим делам", - продолжила Асланова.

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно голодовки Полада Асланова.

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