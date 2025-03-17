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14:04, 17 марта 2025

Полад Асланов не получил должной медпомощи в колонии

Полад Асланов. Фото: Meydan.TV https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи осмотрели азербайджанского журналиста Полада Асланова в колонии. Жена заключенного утверждает, что обследование было неполным.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2024 года осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. На следующий день его супруга выяснила, что Асланов переведен в колонию с худшими условиями. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего и отсутствие мест в санчасти. После шести дней голодовки Асланов прекратил ее в связи с ухудшением состояния и был переведен в санчасть. На длительном свидании 21-24 января Асланов сообщил супруге об ограничениях его права на телефонные разговоры и плохих условиях содержания заключенных. 30 января Асланов заявил об угрозах со стороны руководства колонии после его заявления об ограничении телефонных разговоров и плохих условиях содержания заключенных. 31 января адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что сотрудники колонии отказались пропустить его к Поладу Асланову.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Поладу Асланову в ИУ-15 было проведено медицинское обследование, сказала его супруга Гюльмира Асланова.

"Наконец, после наших многочисленных обращений врач главного медицинского управления Минюста провел Поладу медобследование. Доктор заявил Поладу: "Ты здоров, у тебя со здоровьем нет серьезных проблем". Однако он провел Поладу неполное обследование. Так, УЗИ ему было сделано только почек, другие органы не были посмотрены. А вообще всего обследование продолжалось пять минут. Это было просто формальное обследование, чтобы отчитаться, что Поладу было оказана медпомощь", - заявила супруга журналиста.

Она добавила, что при этом ее мужу не позволяют пройти медицинское обследование в частной клинике.

Представители главного медуправления Минюста оказались недоступны для комментариев.
В Пенитенциарной службе сказали, что всем заключенным и осужденным лицам оказывается медицинская помощь в соответствии с нормами законодательства.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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