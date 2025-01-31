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18:41, 31 января 2025

Адвокат пожаловался на недопуск к подзащитным в азербайджанской колонии

Эльчин Садыгов. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/advokat-elchin-sadygov-otpushen-pod-domashnij-arest/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники колонии отказались пропустить адвоката Эльчина Садыгова к журналисту Поладу Асланову и блогеру Рашаду Рамазанову, которые пожаловались на условия в учреждении. Он счел действия сотрудников колонии препятствованием работе адвоката. 

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2024 года осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. На следующий день его супруга выяснила, что Асланов переведен в колонию с худшими условиями. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего и отсутствие мест в санчасти. После шести дней голодовки Асланов прекратил ее в связи с ухудшением состояния и был переведен в санчасть. На длительном свидании 21-24 января Асланов сообщил супруге об ограничениях его права на телефонные разговоры и плохих условиях содержания заключенных. 30 января Асланов заявил об угрозах со стороны руководства колонии после его заявления об ограничении телефонных разговоров и плохих условиях содержания заключенных.

Ранее о нарушениях прав заключенных и плохих условиях в колонии № 15 заявил также блогер Рашад Рамазанов. Мест в колонии не хватает, и некоторые заключенные вынуждены спать на полу, а в помещениях очень холодно, рассказал он. Рамазанов также сообщал, что, когда верующие совершают намаз в тюремной мечети, рядом громко включают музыку.

Адвокат Эльчин Садыгов 31 января направился в исправительное учреждение №15 в связи с обращениями членов семей его подзащитных Асланова и Рамазанова, чтобы взять показания заключенных в связи с их жалобами на условия содержания и в дальнейшем обратиться пенитенциарную службу и суд.

"Но мне не позволили встретиться с моими подзащитными. Сначала мне сказали, что должны доложить руководству, хотя приход адвоката – это обычная практика. Потом они спросили, есть ли у меня оригинал ордеров на защиту указанных лиц. Я и это представил. Далее сказали, что у них там всего одна адвокатская комната и сейчас она занята. Мне предложили подождать. Я стал ждать, прошло два часа. Время подходило к пяти вечера, когда встречи заканчиваются и я уже ушел", - рассказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

Он расценил действия администрации исправительного учреждения как воспрепятствование его адвокатской работе, что является нарушением закона.

"Это также нарушение также прав моих клиентов на защиту", - сказал адвокат.

Получить комментарии в пенитенциарной службе в связи с завершением рабочего дня не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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