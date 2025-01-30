Полад Асланов столкнулся с угрозами в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Полад Асланов заявил об угрозах со стороны руководства колонии, после его заявления об ограничении телефонных разговоров и плохих условиях содержания заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2024 года осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. На следующий день его супруга выяснила, что Асланов переведен в колонию с худшими условиями. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего и отсутствие мест в санчасти. После шести дней голодовки Асланов прекратил ее в связи с ухудшением состояния и был переведен в санчасть. На длительном свидании 21-24 января Асланов сообщил супруге об ограничениях его права на телефонные разговоры и плохих условиях содержания заключенных.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Асланова.

Асланов заявил об угрозах ему со стороны начальства колонии после того, как он предал огласке факты нарушения его прав и информацию об условиях содержания заключенных в Исправительном учреждении №15, сообщила супруга журналиста Гюльмира Асланова.

«Полад сегодня позвонил и сообщил, что начальник колонии Рашад Ахадов лично стал угрожать ему в связи с тем, что он передал информацию об ограничении его прав. Начальник сказал Поладу, что он не так «мягок», как руководители Бакинского СИЗО и колонии №1, где ранее мой муж содержался, что он примет самые жесткие меры, если (Асланов) продолжит передавать в медиа свои заявления. Ахадов в частности угрожал Поладу, что «перейти через него со всеми заключенными», «вообще лишить телефонных разговоров, кратковременных и длительных свидания», «посадить в карцер», «отправить в крытую тюрьму». Действительно, Ахадов раньше был замначальника Бакинского СИЗО и слывет одним из самых жестоких тюремных начальников», - рассказала Асланова корреспондент «Кавказского узла».

При этом, по ее словам, хотя муж вновь звонил из кабинета замначальника колонии, ему не мешали говорить, связь не прерывали. «Полад говорил ровно 15 минут, как это положено ему по закону. Возможно, ему не мешали говорить, чтобы он рассказал об угрозах нам, чтобы напугать нас и побудить уговаривать Полада «успокоиться», «смириться», «перестать бороться». Но Полад не тот человек, он непреклонен», - пояснила супруга журналиста.

Она подчеркнула, что на заключенных продолжают оказывать давление, чтобы вынудить их отказаться от общения с Поладом.

«Тех, кто общается с ним, подвергают давлению. Заключенного, которому Полад объяснял порядок обращения в Европейский суд по правам человека в середине января, посадили на пять суток в карцер и все это время он там проводил голодовку», - отметила Асланова.

Она сообщила, что ранее уже обращалась в аппарат омбудсмена и пенитенциарную службу. «Из аппарата омбудсмена мне ответили, что обращение взято под контроль и во время посещения представителями уполномоченного по правам человека колонии №15, они встретятся с Поладом. Но когда это будет, неизвестно. В Пенитенциарной службе также обещали выяснить ситуацию с Поладом, но результатов пока нет», - сказала Гюльмира Асланова.

По ее словам, адвокат Эльчин Садыгов также из-за занятости пока не смог прийти к Асланову, чтобы взять его показания для обжалования действий сотрудников колонии в суде.

Представители Пенитенциарной службы 29 января оказались недоступны для комментариев в связи с нерабочим днем, однако 27 января корреспондент «Кавказского узла» обращался в это ведомство в связи с жалобой Асланова на ограничение прав. Тогда представитель Пенитенциарной службы предложил корреспонденту "Кавказского узла" направить письменный запрос для предоставления комментариев, но ответа на этот запрос не последовало.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.