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13:10, 27 января 2025

Журналист Асланов пожаловался на нарушения прав в колонии

Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/reportery-bez-granic-prizvali-vlasti-azerbajdzhana-otkazatsja-ot-presledovanija-polada-aslanova/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Полад Асланов сообщил об ограничениях его права на телефонные разговоры и плохие условия содержания заключенных.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2024 года осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. На следующий день его супруга выяснила, что Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего и отсутствие мест в санчасти. После шести дней голодовки Асланов прекратил ее в связи с ухудшением состояния и был переведен в санчасть.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

О жалобах Полада Асланова на нарушение прав в колонии № 15 сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Гюльмира Асланова, побывавшая на длительном свидании с мужем 21-24 января.

Журналист рассказал супруге, что после его прибытия в ИУ-15 начальник колонии потребовал подписать бумагу с неким текстом, не позволив ознакомиться с его содержанием. "Полад отказался ставить подпись. После этого начальник сказал, что речь идет о «согласии» отныне звонить только домой и только из кабинетов начальника или замначальника учреждения. Полад отказался подписывать это, указав, что звонки в тюрьмах все равно прослушиваются. С другой стороны, присутствие постороннего человека при разговоре с членом семьи нарушает его право на личную жизнь. Тем не менее, Полада заставляют звонить домой из кабинета замначальника под его личным надзором. Как только Полад начинает говорить про плохие условия содержания, связь обрывается. Цель в том, что помешать Поладу предавать огласке факты беззакония в колонии", - рассказала Гюльмира Асланова.

Из-за нехватки коек некоторые заключенные вынуждены спать на полу

По ее словам, то, что муж не мог рассказать подробно по телефону, он рассказал на длительном свидании. "Он говорил о большой скученности в колонии, где вместо положенных 1146 человек содержатся 1500 заключенных. Из-за нехватки коек некоторые заключенные вынуждены спать на полу. При этом камеры с более-менее приемлемыми условиями держат закрытыми", - рассказала она.

Полад Асланов также подвергается давлению в колонии, сообщила женщина. «Из-за того, что Полад объяснял заключенным их права, порядок того, куда надо обращаться с жалобой, на осужденных стали оказывать давление, чтобы они с ним не общались. Одного заключенного по имени Тофиг за то, что он ослушался этого запрета, посадили в карцер на пять суток. Его семья не стала предавать это огласке из-за опасений, что ему станет еще хуже», - сказала Гюльмира Асланова.

По ее словам, Полад Асланов считает плохое обращение с ним ограничением его прав. «Полад заявил руководству колонии, что в отношении него есть решение ЕСПЧ о неправомерности ареста, и администрация президента выплатила ему компенсацию. С этой точки зрения, плохое обращение с ним также неприемлемо», - подчеркнула она.

Мало того, что в баню не подают горячую воду, так само это помещение холодное

Также Полад Асланов сообщил супруге об отсутствии горячей воды в бане. «Мало того, что в баню не подают горячую воду, так само это помещение холодное, оно не обогревается, через щели в окнах сквозняк, из-за этого заключенные не могут нормально мыться. Кстати, когда мы были на длительной встрече, в наш номер в тюремной гостинице также не подавали горячую воду, хотя в других номерах она была. Полад считает, что они намеренно причиняли нам неудобства», - рассказала жена журналиста.

Кроме того, по ее словам, верующие заключенные недовольны тем, что в спортзале колонии, расположенном рядом с мечетью, во время намаза громко включают музыку.

Ранее о нарушениях прав заключенных и плохих условиях в колонии № 15 заявил также блогер Рашад Рамазанов. Мест в колонии не хватает, и некоторые заключенные вынуждены спать на полу, а в помещениях очень холодно, рассказал он. Рамазанов также сообщал, что, когда верующие совершают намаз в тюремной мечети, рядом громко включают музыку.

Женщина отметила, что о фактах, изложенных мужем, она написала письмо омбудсмену Азербайджана. Также она заключила новый договор с адвокатом Эльчином Садыговым. «В ближайшие дни он посетит Полада и будет готовить жалобу в суд на нарушение прав Полада на уважение личной и семейной жизни с перспективой обращения в ЕСПЧ», - сказала Гюльмира Асланова.

В исправительных учреждениях и СИЗО оборудованы специальные места для телефонных разговоров, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

Он отметил, что пункты должны быть оборудованы кабинами для разговоров, однако на практике этого нет. Нередко надзиратели подслушивают разговоры, несмотря на то, что телефоны все равно прослушиваются.

Принуждение осужденного говорить по телефону вне разговорного пункта, в кабинете должностного лица и под его надзором "является откровенной цензурой" и нарушением права на уважение к частной и семейной жизни, гарантированное Конституцией и Европейской конвенцией прав человека, сказал юрист.

Представитель Пенитенциарной службы предложил корреспонденту "Кавказского узла" направить письменный запрос для предоставления комментариев. Однако к 12 мск ответа на отправленный запрос не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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