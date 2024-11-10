Полад Асланов прекратил голодовку в колонии

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Журналист Полад Асланов после шести дней голодовки прекратил ее в связи с ухудшением состояния. Асланова перевели из карцера в санчасть колонии.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. 5 ноября супруга журналиста выяснила, что Полад Асланов переведен в другую колонию, где хуже условия. После перевода в другую колонию журналиста поместили в карцер, сославшись на необходимость изолировать голодающего заключенного и отсутствие мест в санчасти.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил на три года срок наказания журналиста - до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Полад Асланов сегодня прекратил голодовку, сообщила супруга журналиста Гюльмира Асланова. «Полад позвонил и сообщил, что прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья. Он сказал, что звонит из кабинета начальника колонии. Полад сообщил, что его перевели из карцера в санчасть», - рассказала Асланова.

«Разговор был коротким. Полад ни на что не жаловался, но голос его звучал как-то странно. Он позвонил спустя час после того, как я обратилась в соцсети к руководству страны и силовых ведомств с вопросом, почему его не освобождают даже после того, как ЕСПЧ признал неправомерным его заключение и правительство само ему заплатило ему компенсацию. За что мстят Поладу? Почему власти заботятся о природе, растительном мире, но обрекают Полада на смерть от голодовки? И спустя час Полад позвонил и сообщил, что прекратил голодовку. Не знаю, совпадение ли это или на него было оказано давление», - добавила Гюльмира Асланова.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно прекращения Аслановым голодовки.

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