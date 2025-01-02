Рашад Рамазанов пожаловался на плохие условия в колонии

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Осужденный по делу о наркотиках азербайджанский блогер Рашад Рамазанов пожаловался, что колония, в который он содержится, переполнена и в ней антисанитария, и что на заключенных оказывается давление.

Как информировал "Кавказский узел", официальные ответы силовиков подтверждают, что блогер Рашад Рамазанов был избит после задержания, сообщил в мае 2023 года адвокат. По его словам, исходя из практики Верховного суда Азербайджана, Рамазанов должен быть оправдан, так как к нему применялись недопустимые методы. 5 февраля 2024 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Рамазанова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Оглашению приговора предшествовало выступление прокурора, запросившего для него 10 лет тюремного срока. В знак протеста Рамазанов проглотил в зале суда батарейку. Тем не менее, судья продолжил заседание и вынес вердикт. 6 февраля 2024 года врачи заявили, что здоровье Рамазанова вне опасности.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года и арестован по делу о незаконном обороте наркотиков. Супруга блогера заявила, что его преследуют за публикации в соцсетях с критикой в адрес властей Азербайджана. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

Сегодня утром блогер Рашад Рамазанов позвонил корреспонденту "Кавказского узла" из исправительного учреждения № 15 и пожаловался на плохие условия содержания. Он указал на переполненность колонии.

"В колонии вместо положенных 600 человек содержатся 1500 осужденных. Только в нашем бараке число заключенных составляет 200. То есть столько людей содержатся в одном помещении. Мест не хватает, заключенные спят по очереди, некоторые спят просто на бетонном полу. В помещениях очень холодно", – сказал Рамазанов.

По его словам, в колонии антисанитария. "Туалетов не хватает, они плохо убираются. Мы постоянно дышим воздухом, пропитанным неприятным запахом", – продолжил блогер.

Он также указал на проблемы с питанием. "На прием пищи в тюремной столовой выделяется всего 30 минут и большое количество людей не успевают поесть. Да и еда, подаваемая заключенным, плохого качества. Пищу, приносимую из дома, из-за проверок передают нам уже в плохом виде. Некоторые виды еды нам не дают, например, долму. Только из-за того, что фарш там завернут в виноградные листья и якобы нам что-то могут передать опасное", – рассказал Рамазанов.

Также он пожаловался, что в тюремном кафе и магазине высокие цены – они 2-3 раза выше, чем в магазинах в городе. "С нами грубо разговаривают, периодически угрожают за малейшее выражение недовольства, в санчасти не дают лекарств. Нас содержат словно пленных", – отметил Рамазанов.

Блогер также указал на нарушение прав верующих. По его слова, когда верующие совершают намаз в тюремной мечети рядом в кафе учреждения громко включают музыку. Кроме того, он пожаловался на оказание давление на его близких, чтобы они не предавали огласке жалобы блогера.

"Моим близким периодически угрожают, что если они будут выступать в прессе, то мне будет плохо. Одновременно их обманывают, что если они будут молчать, то могут рассчитывать на облегчение моей участи", – сказал Рамазанов.

По его словам, среди заключенных растет недовольство и некоторые, в том числе он, планируют объявить в знак протеста голодовку. Также Рамазанов рассказал, что его апелляционная жалоба на приговор не была удовлетворена, а рассмотрение кассации в Верховном суде затягивается.

Скученность характерна для многих исправительных учреждений Азербайджана, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Несмотря на заявленную правительством политику гуманизации, по-прежнему обвиняемым назначаются реальные сроки даже за преступления, по которым есть ряд альтернативных видов наказания. При этом, очень мало используются возможности УДО. Даже заключенным, которым остаются месяцы до завершения срока, отказывают в УДО. В 15-й колонии ситуация усугубляется тем, что она является старым пенитенциарным учреждениям и уже по своей конструкции не соответствует современным стандартам. Там практически нет территории, по которой заключенные могли бы свободно перемещаться. Целый день нахождения в тесном помещении угнетает заключенных. Там не хватает туалетов. Плохое медобслуживание и питание характерно для всех колоний", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

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