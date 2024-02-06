Азербайджанский блогер отправлен в тюремный госпиталь

06 февраля 2024, 19:39

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Блогер Рашад Рамазанов, проглотивший в суде батарейку в знак протеста против запрошенного прокурором срока, переведен из санчасти СИЗО в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана. По данным врачей, его здоровье вне опасности.

Как писал "Кавказский узел", официальные ответы силовиков подтверждают, что блогер Рашад Рамазанов был избит после задержания, сообщил в мае 2023 года адвокат. По его словам, исходя из практики Верховного суда Азербайджана, Рамазанов должен быть оправдан, так как к нему применялись недопустимые методы. 5 февраля Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Рашада Рамазанова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Оглашению приговора предшествовало выступление прокурора, запросившего для него 10 лет тюремного срока. В знак протеста Рамазанов проглотил в зале суда батарейку. Тем не менее, судья продолжил заседание и вынес вердикт.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года и арестован по делу о незаконном обороте наркотиков. Супруга блогера заявила, что его преследуют за публикации в соцсетях с критикой в адрес властей Азербайджана. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

Рамазанов сегодня утром был переведен из медицинско-санитарной части СИЗО в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана. сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

"Там его повторно обследовали и подтвердили, что угрозы жизни и здоровью нет. Состояние его нормальное. Врачи дают ему специальные масла, чтобы батарейка естественным путем была выведена из организма", - сказал Ахмедов.

По его словам, сотрудники госпиталя пенитенциарной службы сообщили, что угрозы отравления нет. "Если бы батарейка была бы старая, с истекшим сроком эксплуатации такой риск был бы, потому ее содержимое могло бы протечь в организм. В ходе расследования сотрудники пенитенциарной службы выяснили, что батарейку он снял с радиоприемника и она была новой", - отметил Ахмедов.

Адвокат Эльчин Садыгов однако не располагал информацией относительно состояния здоровья Рамазанова, отметив, что в течение дня был на различных судебных процессах и н

По его словам, суд над Рамазановым долгот тянулся из-за смены судейского состава. .

"Дело поступило в суд еще в 2022 году. Сначала его рассматривал один судейский состав. Он был более объективным и удовлетворил наше ходатайство о запросе книги регистраций из управления полиции. Представление этой книги доказало бы никакой оперативной информации относительно причастности Рамазанова к обороту наркотиков не было бы. Если бы у следствия был бы реальный источник информации они бы представили бы его в суд, попросив эту часть заседания провести закрытым и взять с участников процесса подписку о неразглашении. Однако в связи со смертью председательствующего судьи Рафига Салманова дело было передано другому судейскому составу, который заново начал судебное следствие и уже не удовлетворил наше указанное ходатайство. Из-за обновления судебного следствия рассмотрение дела затянулось почти на полтора года. В законодательстве нет ограничений по срокам, но судебное следствие должно быть завершено в разумные сроки. Тем более, по такому делу как в случае с Рамазановым, когда всего один фигурант", - сказал Садыгов.

Внезапное завершение процесса, по его мнению, могло быть связано с организацией работы Бакинского суда по тяжким преступлениям. "Видимо, нагрузка у них нарастает, они стараются побыстрее завершить давние дела", - отметил адвокат.

По его словам, материалы следствия сами опровергают версию обвинения. "В представленной суде видеозаписи "изъятия наркотиков" Рамазанов спрашивает у полицейского «что это? Героин?» и полицейский отвечает ему «да». Как же так наркопользователь не знает, что у него изымает, а полицейский без всякой лабораторной экспертизы уверенно подтверждает тип наркотика. Видео при этом было снято после того, как Рамазанова подвергали пыткам. При поступлении в СИЗО следы насилия были подтверждены. А экспертиза дала заключение, что происхождение травм по датам совпадает со временем задержания Рамазанова. Есть инструкция Пленума Верховного суда, если выясняется, что подозреваемый подвергался физическому давлению и дал признательные показания в результате этого, то доказательства считаются полученными незаконным путем. Потому дело должно быть прекращено. Но в практике азербайджанских судов это редко происходит. Обычно суды не идут против обвинения», - сказал адвокат.

Садыгов сказал, что подавал отдельную жалобу в прокуратуру на пытки, но безрезультатно. "В жалобе в ЕСПЧ мы будем ставить отдельно вопрос о нарушении прав Рамазанова по статье 3 (запрет пыток) Европейской конвенции прав человека. Также мы отдельно поставим вопрос о лишении права Рамазанова на последнее слово. Это нарушение права на эффективные средства юридической защиты – статья 13 Европейской конвенции", - пояснил адвокат.

Рамазанов в качестве блогера публиковался на своем аккаунте в Facebook*, где у него было около 400 подписчиков. Он в основном размышлял на религиозно-философские темы. Одновременно он резко выступал против преследования критиков правительства и порой допускал неэтичные выражения в адрес высокопоставленных лиц Азербайджана, употребляя слова "дебил", "шизик" и др.

Как считает азербайджанский Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), "Рамазанов в очередной раз стал жертвой властей из-за своих критических высказываний". "Рашад Рамазанов и после освобождения из тюрьмы резко критиковал власти Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева. Порой он был эмоционален, и его критика переходила грани этики. Когда человек постоянно сталкивается с несправедливостью, беззаконием, произволом и видит все это повседневно, то, конечно, могут быть и нервные срывы. Однако это не дает основания бросать человека в тюрьму по ложному обвинению в незаконном обороте наркотиков, по которому ему грозит 12 лет [лишения свободы]. По этим же надуманным сфабрикованным обвинениям Рамазанов незаконно провел в заключении шесть лет, после чего под давлением международного сообщества был помилован властями Азербайджана", - ранее заявил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

Рашад Рамазанов в 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог", в 2004 году получил степень магистра. Он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжил критику в адрес властей страны.

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