Азербайджанский блогер Рамазанов госпитализирован после приговора

05 февраля 2024, 18:23

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Суд в Баку приговорил к лишению свободы блогера Рашада Рамазанова, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков. Подсудимый в знак протеста проглотил батарейку и был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", официальные ответы силовиков подтверждают, что блогер Рашад Рамазанов был избит после задержания, сообщил в мае 2023 года адвокат. По его словам, исходя из практики Верховного суда Азербайджана, Рамазанов должен быть оправдан, так как к нему применялись недопустимые методы.

Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая 2022 года и арестован по делу о незаконном обороте наркотиков. Супруга блогера заявила, что его преследуют за публикации в соцсетях с критикой в адрес властей Азербайджана. В октябре 2022 года супруга блогера сообщила, что он проводил недельную голодовку с требованием освобождения, которую был вынужден прекратить из-за ухудшения самочувствия.

Сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Рашада Рамазанова к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга блогера Кенуль Исмайлова.

"Судебный процесс затягивался, заседания периодически откладывались, а сегодня вдруг поспешно все завершили. Хотя оставался еще один не допрошенный свидетель, судья объявил о завершении судебного следствия. Гособвинитель сразу же заявил о готовности к выступлению. Он потребовал приговорить Рашада к 10 годам тюрьмы. После выступления адвоката судья даже не дал Рашаду выступить с последним словом. Он просто спросил Рашада: «Ты хочешь, оправдания?». Рашад, конечно, сказал «да», потому что мой муж ни в чем не виновен. Он верующий человек, он далек от наркотиков. Тем не менее, суд после очень короткого совещания приговорил Рашада к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав его виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК", - рассказала Исмайлова.

Она сообщила, что ее муж назвал свое преследование «политическим». "Когда прокурор потребовал осудить Рашада на 10 лет, он стал резко протестовать и сказал, что его преследуют по политическим мотивам, из-за публикаций в социальных сетях. Откуда-то у Рашада была батарейка, и он ее проглотил прямо в зале суда. Несмотря на это, судья спешно потом завершил процесс, не дав Рашаду выступить. Я беспокоюсь за здоровье мужа", - сказала женщина.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил, что Рамазанов проглотил батарейку. "Человек был доведен до отчаяния. Никаких доказательств против него было. Его подвергали пыткам. В ответе из СИЗО на запрос суда указывалось, что при поступлении Рамазанова в это учреждение у него были выявлены телесные повреждения в виде кровоподтеков на обеих бедрах, носу, лбу. Экспертиза также назвала сроки появления ран, совпадающие со временем задержания Рамазанова. Согласно "Обобщению судебной практики" Верховного суда Азербайджана, в случае подтверждения факта пыток обвиняемый должен быть оправдан судом, поскольку в отношении него были применены незаконные действия. Однако вместо того, чтобы оправдать Рамазанова, его осудили к тюремному сроку. Мы подадим апелляционную жалобу на приговор", - сказал Садыгов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, после того, как Рамазанов проглотил батарейку, были вызваны врачи. "Пока он был в зале суда, медики еще не явились. Потом - я не знаю. Потому что после завершения процесса заключенный еще какое-то время остается в здании суда", - сказал адвокат.

Рамазанов помещен в медицинско-санитарную часть Бакинского СИЗО-1 в поселке Кюрдаханы, сообщил член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов. "Нам из СИЗО сообщили, что Рашаду Рамазанову сделали рентгеновское обследование, по словам врачей, угрозы жизни нет. Он сейчас помещен в медицинско-санитарную часть СИЗО и находится под постоянным наблюдением медиков", - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре Рамазанову. В пенитенциарной службе Азербайджана получить комментарии не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Рашад Рамазанов в 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог", в 2004 году получил степень магистра. Он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжил критику в адрес властей страны.

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