Азербайджанский блогер прекратил голодовку в СИЗО

28 октября 2022, 17:19

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Блогер Рашад Рамазанов, в течение недели проводивший голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и необъективного ведения следствия по делу о незаконном обороте наркотиков, сегодня приостановил акцию из-за ухудшения самочувствия, сообщила его жена. Обвинение не представило достоверных доказательств вины Рамазанова, подчеркнул адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", Рашад Рамазанов (известен также как Рашад Агааддин) был задержан 20 мая, после чего суд отправил его под арест на четыре месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Ранее супруга блогера заявила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях в адрес властей Азербайджана. Защита подала апелляцию на арест, но суд оставил жалобу без удовлетворения.

Рашад Агааддин оглу Хагигат (Рашад Рамазанов) родился в Масаллинском районе Азербайджана. В 2002 году окончил бакалавриат географического факультета Бакинского госуниверситета по специальности "эколог". В 2004 году получил степень магистра. Как сообщается на его странице в соцсетях, он является автором книг по философии, экологии, истории, общественной мысли. На своей странице в соцсети блогер высказывал критику в адрес властей страны. 13 ноября 2013 года суд признал Рашада Рамазанова виновным по делу о незаконном обороте наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы. Сам он отвергал обвинение. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили приговор в силе, но в марте 2019 года блогер был досрочно освобожден в соответствии с распоряжением президента о помиловании заключенных. После освобождения блогер продолжал критику в адрес властей страны на своей странице в соцсети.

После семи дней голодовки в СИЗО в Азербайджане ухудшилось состояние здоровья блогера Рашада Рамазанова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Кенуль Исмайлова.

"Рашад с 21 октября проводил голодовку в знак протеста против его ареста по ложному обвинению. Рашад протестовал также против необъективного ведения следствия и суда. В целом, он выражал протест против не прекращающейся несправедливости к нему. Его уже второй раз подвергают тюремному заключению по сфабрикованным обвинениям, связанным наркотиками. Мой муж - верующий человек, наркотики ему чужды. Его преследуют за критические публикации в социальных сетях в адрес политики правительства Азербайджана", - сказала Исмайлова.

По ее словам, 28 октября Рашад Рамазанов позвонил семье. "Сегодня Рашад позвонил. Голос его звучал очень тихо, чувствовалось, что он вял. Он едва говорил. Это он еще пытался держаться крепко. Я чувствовала, что он очень ослаб. Я просила его прекратить голодовку ради наших детей, потому что все равно пользы от этого нет. Он согласился со мной и сказал, что сейчас приостанавливает голодовку, но если несправедливость в отношении него продолжится, может вновь возобновить ее", - сказала Исмайлова.

Адвокат Рамазанова Эльчин Садыгов подтвердил, что его подзащитный проводил голодовку. "Рашад Рамазанов с 21 октября проводил голодовку. 27 октября его привезли в Бакинский суд по тяжким преступлениям в одежде заключенного карцера. Ему настолько было плохо, что судьи отложили заседание. Он выглядел сильно истощенным и не мог стоять без посторонней помощи", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, судебное следствие продолжается. "Каких-либо достоверных доказательств вины Рамазанова не представлено. Все обвинение построено фактически на показаниях самих полицейских", - сказал Садыгов.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Рамазанова политзаключенным.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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