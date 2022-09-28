Азербайджанские правозащитники насчитали 99 политзаключенных

28 сентября 2022, 13:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список активистов, преследуемых властями. В него включены 99 человек.

Как писал «Кавказский узел», Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" 6 июня обнародовал список, в который были включены 100 человек. Тогда же правозащитники выразили сожаление, что решение президента Алиева о помиловании 213 человек не решило проблему политзаключенных.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал новый список, в который включены 99 человек, сегодня, 28 сентября.

Составители списка – директор Института мира и демократии Лейла Юнус и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов исходили из критериев понятия "политзаключенный", установленных ПАСЕ, сказано в релизе правозащитников, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пять критериев понятия "политзаключенный" резолюции ПАСЕ: a) если человек задержан в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если помещен под стражу по чисто политическим причинам; c) если по политическим мотивам продолжительность и условия содержания под стражей явно не пропорциональны преступлению; d) если человек задержан на дискриминационной основе; e) если задержание стало результатом несправедливых разбирательств и связано с политическими мотивами.

«К сожалению, существенных изменений в численности политзаключенных по сравнению с нашим предыдущим списком нет. Данный показатель держится вокруг числа 100 и это очень много для страны, являющейся членом Совета Европы», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что после обнародования предыдущего списка досрочно был освобожден богослов Эльшан Мустафаоглу и вышел на свободу по завершению срока наказания член Движения «Мусульманское единство» Теймур оглы Османов. В тоже время, умер в тюрьме пожизненно осужденный Эльшад Мустафаев.

Вместе с тем, по словам Гасанова, в список добавлены религиозные активисты Фаган Мамедов и Абид Гафаров.

«Фаган Мамедов был осужден к 6 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Однако, в деле нет достоверных доказательств, кроме признательных показаний Мамедова, данных в полиции под пытками. Следствие и суд проводились с грубыми нарушениями закона. На самом деле причиной ареста Мамедова стало то, что он вез из Баку в Гянджу на религиозную церемонию рубашки, на которых были написаны не запрещенные законом религиозные лозунги. По словам Мамедова, в полиции его бросили на пол, били ногами и пускали по телу электрический ток. Фаган Мамедов попал в поле зрения силовиков потому, что активно помогал семьям фигурантов «Гянджинского дела», в передаче заключенным помощи, собираемой верующими», - сказал Гасанов.

Председателя общественного объединения «Бакинская организация единства», ведущего Youtube-канала «KimTV» Абида Гафарова приговорили к году лишения свободы только за то, что призвал ветеранов Карабахской войны не быть «покорными», а активно защищать свои права, протестовать против несправедливости, продолжил Гасанов.

Правозащитник обратил внимание на появление в списке новой категории политзаключенных - «Депортированные из Германии политэмигранты».

«В этой категории у нас пять человек. Это Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев и Самир Ашуров. Они у нас и в предыдущем списке были. Но теперь мы обобщили их в отдельную категорию, потому преследования высылаемых из Германии не прекращается и выделение их в одну группу преследуют цели обратить особое внимание на эту порочную практику. У нас сейчас на изучении дела еще двух активистов, один из которых - Зия Ибрагимов, также был выслан из Германии, а Анар Алиев, получив статус беженца в Германии, приехал навестить больного отца и был арестован здесь. В делах обоих есть основания усомниться в достоверности обвинений», - сказал Гасанов.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

В списке 99 человек разделены на 7 групп.

В первой, «Журналисты и блогеры» - 4 человека. В их числе журналисты Полад Асланов и Эльчин Мамед, а также блогеры Аслан Гурбанов и Рашад Рамазанов.

В группе «Члены оппозиционных партий и движений» – 4 человека, члены партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов, Шахин Рзаев и Агиль Гумбатов, а также лидер «Партии Граждане и развитие» Али Алиев.

В группе «Депортированные из Германии политэмигранты», как было отмечено выше, 5 человек.

В группу «Верующие» 19 человек. Среди них четыре члена Исламской партии Азербайджана, включая ее председателя Мовсума Самедова и его преемника на этой должности Ильхама Алиева, богословы Абгюль Сулейманов и Джейхун Мустафаев. В этой же группе остаются основные фигуранты "нардаранского дела", включая лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его помощника Аббаса Гусейнова, а также богослов Сардар Бабаев. Новыми в этом списки стали указанные выше Фаган Мамедов и Абид Гафаров.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двух полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными.

В группе осужденных по "тертерскому делу" по-прежнему 27 имен.

«Но в этом деле появился новый поворот. После протестов общественности, многочисленных публикаций медиа было назначено новое следствие. И недавно генпрокурор обратился к Пленуму Верховного суда с предложением пересмотреть дела этих людей, которые были осуждены по явно сфабрикованным доказательствам. Многие оговаривали себя и других под пытками. Надеемся, что суд восстановит справедливость», - продолжил Гасанов.

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2021 году указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "тертерскому делу". Родные осужденных проводили акцию протеста, требуя освободить заключенных и привлечь к ответственности виновных в пытках. В июле этого года генпрокурор и глава следственной группы приняли родных осужденных по "тертерскому делу", однако не смогли ответить на их вопросы о ходе расследования. Эксперты заявили, что родственники осужденных имеют право требовать информацию о ходе расследования. 5 сентября Генеральный прокурор Азербайджана обратился к Пленуму Верховного суда с представлением о пересмотре приговоров 19 осужденным по "тертерскому делу" по вновь открывшимся обстоятельствам.

В группе осужденных по «Гянджинскому делу» по прежнему 27 человек.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

В группе "Пожизненно заключенные" - 13 человек. Среди них шесть бывших офицеров отряда полиции особого назначения, осужденных в связи с мятежом в 1995 году, три бывших члена воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни в 1998 году высшую меру наказания им решением парламента заменили на пожизненное заключение. Однако закон не имеет обратной силы. Поэтому им должны были заменить смертную казнь на альтернативное на тот момент максимальное наказание – 15 лет тюремного заключения. Эти люди уже провели в тюрьме четверть века", – ранее отметил Гасанов.

В стране продолжаются репрессии, указала соавтор доклада, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

«В Азербайджане почти тридцать лет продолжается практика преследования граждан по политически мотивированным, сфабрикованным обвинениям. Она было возобновлена сразу после возвращения к власти в стране генерала КГБ Гейдара Алиева. Целью непрекращающихся репрессий является запугивание граждан, устрашение общества, чтобы люди не отстаивали свои права. Такая атмосфера позволяет Алиевым постоянно находиться у власти, не проводя свободных выборов. Отпуская одних, власти периодически демонстрируют Западу свою «добрую волю» и имитируют «оттепели», но через некоторое время появляются новые политзаключенные. К сожалению, западные политики в угоду геополитическим и энергетическим интересам закрывают глаза на нарушение прав человека в стране», - сказала Юнус корреспонденту «Кавказского узла».

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.