Азербайджанский активист Яхьяев осужден на семь лет лишения свободы

20 сентября 2024, 16:45

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Суд в Баку приговорил к семи годам лишения свободы члена правления движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяева, признав его виновным по делу о наркотиках.

Как писал "Кавказский узел", член правления религиозного движения "Мусульманское единство" Агали Яхьяев в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Суд отказался удовлетворить жалобу на арест

Агали Яхьяев предавал огласке дела верующих, которых арестовывали по надуманным обвинениям, отметил правозащитник Руфат Сафаров. Яхьяев заявил, что его пытками вынудили признаться в преступлении, а затем рассказал подробности этих пыток.

Бакинский суд по тяжким преступлениям сегодня приговорил Агали Яхьяева к семи годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, сообщает Turan.

По словам близких активиста, Яхьяев отверг обвинения и назвал дело сфабрикованным. Приговор будет обжалован в апелляционном суде, говорится в публикации.

Напомним, Агали Яхьяев в 2017 году был осужден по "Нардаранскому делу" на 15 лет лишения свободы. Однако в марте 2021 года он досрочно вышел на свободу в соответствии с президентским распоряжением о помиловании.

В мае 2022 года суд отправил Яхьяева под арест на 30 суток, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции на акции в поддержку другого активиста движения "Мусульманское единство".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В июне правозащитники сообщили о 303 людях, внесенных в список, из них 208 человек – в категории "Верующие". Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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