Сероб Гаспарян. Фото: aravot.am https://ru.aravot.am/2021/11/30/371515/

20 сентября 2024, 13:13

Командир "Черной пантеры" отверг обвинение в подготовке госпереворота в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В материалах уголовного дела нет обоснованного подозрения вины командира добровольческого отряда «Черная пантера» Сероба Гаспаряна, подозреваемого в подготовке к захвату власти, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", Следком Армении 18 сентября заявил о предотвращении госпереворота, который готовила группа жителей страны, в том числе выходцев из Нагорного Карабаха. По версии силовиков, участники группы прошли в Ростове-на-Дону боевую подготовку, чтобы совершить захват власти. Три человека задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

По делу о подготовке захвата власти арестованы трое, четверо объявлены в розыск, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян. При этом представитель следствия не стал раскрывать имена арестованных, ссылаясь на неприкосновенность личных данных.

Армянская пресса сообщает имя одного подозреваемого – командира добровольческого отряда «Черная пантера» Сероба Гаспаряна. Гаспарян возглавил отряд после гибели на войне 2020 года в Арцахе (Нагорном Карабахе - "Кавказский узел") своего брата Рустама Гаспаряна.

Адвокат Сероба Гаспаряна Гурген Григорян заявил, что его подзащитный не признает своей вины.

«В материалах уголовного дела отсутствует обоснованное подозрение Гаспаряна, нет доказательной базы вины. У Гаспаряна широкий круг общения в разных странах, но эти связи и отношения не могут быть основанием для судебного разбирательства», - заявил он «Кавказскому узлу».

По его словам, для защиты интересов Гаспаряна будет привлечена адвокатская группа.

«Думаю, нам удастся доказать его невиновность», - отметил адвокат, добавив, что защита готовит апелляционную жалобу на меру пресечения двухмесячный арест Гаспаряна.

Григорян также отметил, что у него нет информации о других подозреваемых по делу.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Следком назвал число преследуемых сторонников Галстаняна", "Армянский оппозиционер обвинен в попытке захвата власти", "Восемь человек задержаны в Армении по делу о подготовке захвата власти".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2024, 13:59

20 сентября 2024, 12:30

20 сентября 2024, 12:06

20 сентября 2024, 11:26

20 сентября 2024, 10:34

  • Шесть уроженцев Дербенского района убиты на Украине

    Уроженцы Дербентского района Дагестана Малик Абдурахманов, Сейфулах Курбанов, Артур Магомедрзаев, Азиз Мурадов, Адлан Рамазанов, Рамазан Рамазанов убиты в военной операции на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1023 бойцов из Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи