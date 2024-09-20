Командир "Черной пантеры" отверг обвинение в подготовке госпереворота в Армении

20 сентября 2024, 13:13

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В материалах уголовного дела нет обоснованного подозрения вины командира добровольческого отряда «Черная пантера» Сероба Гаспаряна, подозреваемого в подготовке к захвату власти, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", Следком Армении 18 сентября заявил о предотвращении госпереворота, который готовила группа жителей страны, в том числе выходцев из Нагорного Карабаха. По версии силовиков, участники группы прошли в Ростове-на-Дону боевую подготовку, чтобы совершить захват власти. Три человека задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

По делу о подготовке захвата власти арестованы трое, четверо объявлены в розыск, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян. При этом представитель следствия не стал раскрывать имена арестованных, ссылаясь на неприкосновенность личных данных.

Армянская пресса сообщает имя одного подозреваемого – командира добровольческого отряда «Черная пантера» Сероба Гаспаряна. Гаспарян возглавил отряд после гибели на войне 2020 года в Арцахе (Нагорном Карабахе - "Кавказский узел") своего брата Рустама Гаспаряна.

Адвокат Сероба Гаспаряна Гурген Григорян заявил, что его подзащитный не признает своей вины.

«В материалах уголовного дела отсутствует обоснованное подозрение Гаспаряна, нет доказательной базы вины. У Гаспаряна широкий круг общения в разных странах, но эти связи и отношения не могут быть основанием для судебного разбирательства», - заявил он «Кавказскому узлу».

По его словам, для защиты интересов Гаспаряна будет привлечена адвокатская группа.

«Думаю, нам удастся доказать его невиновность», - отметил адвокат, добавив, что защита готовит апелляционную жалобу на меру пресечения двухмесячный арест Гаспаряна.

Григорян также отметил, что у него нет информации о других подозреваемых по делу.

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