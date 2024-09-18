Следком Армении заявил о предотвращении госпереворота

18 сентября 2024, 12:58

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Группа из граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха прошла в Ростове-на-Дону боевую подготовку, чтобы совершить захват власти в Армении. Три человека задержаны, еще четверо объявлены в розыск, сообщил следственный комитет.

Как информировал "Кавказский узел", армяно-российские отношения стали ухудшаться после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. 15 сентября инициаторы проведения референдума по евроинтеграции Армении начали агиткампанию.

О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

По данным Следкома Армении, из Службы национальной безопасности (СНБ) страны поступила информация о том, что группа лиц готовит государственный переворот. Сотрудники Следкома провели ряд следственных действий, в том числе около трех десятков обысков и допросов, и задержали пять граждан Армении, двоих бывших жителей Нагорного Карабаха, а также еще несколько человек, личности которых пока еще не установлены. Всем задержанным вменяется попытка захвата власти путем применения насилия, передал сегодня News.am.

По версии следствия, обвиняемые ранее прошли боевую подготовку в России под предлогом прохождения трехмесячных сборов. В ходе нее они освоили новые виды тяжелого оружия и несения боевого дежурства, а по возращении в Армению завербовали местных жителей и жителей Нагорного Карабаха. Следствие считает, что подозреваемые получали в качестве оплаты 220 тысяч рублей в месяц.

По версии следствия, завербованные направились в Ростов-на-Дону для прохождения боевой подготовки, что им сообщили, что обучение они проходят для того, чтобы отстранить действующую власть Армении, поскольку страну "необходимо спасти". Часть завербованных отказались принимать участие в учениях, из-за этого организаторы не смогли совершить в Армении госпереворот по независящим от них обстоятельствам.

"Возбуждено уголовное преследование в отношении семи человек. Трое задержаны, четверо объявлены в розыск", – привело издание сообщение пресс-службы Следкома Армении.

Задержанным предъявлены обвинения, уточнило ведомство.

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