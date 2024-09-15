Инициаторы проведения референдума по евроинтеграции Армении начали агиткампанию

15 сентября 2024, 03:37

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Сбор подписей для проведения референдума по евроинтеграции Армении пройдет как в обычном режиме, так и онлайн. Для этого создана соответствующая площадка на сайте Центризбиркома. Инициаторы проведения референдума уверены, что соберут необходимые 50 тысяч подписей. Единственный способ для Армении укрепить собственную безопасность и экономику - это стать часть Евросоюза и коллективного Запада, заявил лидер партии "Республика" Арам Саргсян.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, указав, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента о возможности подачи Арменией заявки на статус кандидата в члены Евросоюза открывает для Армении уникальные возможности в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Резолюция носит лишь декларативный характер, ее реализация будет полностью зависеть от геополитических факторов, возразил их оппонент. 11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в Евросоюз.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

В Армении стартовала агитационная кампания по сбору подписей для проведения референдума о вхождении страны в состав Евросоюза. Граждане смогут отдать свой голос в том числе онлайн, с 15 сентября начнет работу соответствующая онлайн-площадка на сайте ЦИК. Участки для сбора подписей будут открыты во всех административных зданиях общин.

"Членство Армении в ЕС будет иметь огромное значение не только в вопросе будущего нашей страны, но и для всего региона", - заявил на прошедшем собрании, где был дан старт агиткампании, руководитель ОО "Свободный гражданин", член Платформы демократических сил Овсеп Хуршудян.

Он отметил, что в Армении очень много их единомышленников, и он уверен, что необходимые 50 тысяч голосов они соберут раньше, чем 14 ноября.

Начальник штаба Платформы, лидер партии "Республика" Арам Саргсян в своем выступлении, которое транслировалось в соцсети, заявил, что сегодня в Армении всех волнует один вопрос - будет новая война или нет. Политическое поле в этом смысле разделилось на две группы.

Невозможно делать одни и те же шаги, но ожидать другой результат

Одна группа, по его словам, считает, что единственный путь избежать новой войны - это смена действующей власти и улучшение отношений с Россией. Этот путь, по его словам, слишком рискованный. "Невозможно делать одни и те же шаги, но ожидать другой результат. Эти силы те же предложения делали и в Арцахе (Нагорном Карабахе), они ради того, чтобы угодить России, сменили последнего законно избранного президента Араика Арутюняна, посчитав, что он прозападник, поскольку согласился под эгидой США принять участие в переговорах с Баку в Софии на более пророссийского, который согласился под эгидой Москвы в Евлахе подписать документ, которым ликвидировал Республику Арцах (Нагорный Карабах)", - заявил Саргсян.

По его мнению, Армения сможет укрепить свою безопасность и экономику, только став частью Евросоюза и коллективного Запада.

Саргсян рассказал, что, когда представители Платформы предложили властям провести референдум по евроинтеграции, представители власти, приводя различные аргументы, говорили, что не время поднимать сейчас этот вопрос. "Тогда мы решили принести в Парламент законопроект о проведении референдума, и пусть правящее большинство голосует. Если правящее большинство не проведет этот проект, значит, они не просто беспокоятся о преждевременности евроинтеграции, а просто против этой идеи", - заявил Саргсян.