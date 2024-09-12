12 сентября 2024, 02:17

ЦИК Армении одобрил сбор подписей по вопросу евроинтеграции

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Сбор подписей для референдума о вступлении Армении в ЕС начнется 16 сентября и продлится до 14 ноября 2024 года, сообщил Центризбирком Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза, указав, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России. Резолюция Европарламента о возможности подачи Арменией заявки на статус кандидата в члены Евросоюза открывает для Армении уникальные возможности в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Резолюция носит лишь декларативный характер, ее реализация будет полностью зависеть от геополитических факторов, возразил их оппонент. Евросоюз выделяет Армении 10 миллионов евро для усиления логистических возможностей армии и улучшения защиты населения, сообщил 22 июля Совет ЕС. Такую помощь Евросоюз выделяет Армении впервые, подчеркнули в организации.

Стремление Армении стать кандидатом в члены Евросоюза вызовет большие проблемы в отношениях с Россией, в первую очередь экономические, полагают опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы. Экономические последствия будут не столь разрушительными, а в политическом плане страна выиграет, считают другие жители армянской столицы.

ЦИК Армении зарегистрировал 11 сентября гражданскую инициативу по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении Армении в ЕС, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

По ее словам, в гражданскую инициативу входит 51 человек, а ее уполномоченным назначен представитель партии «Республика» Артак Зейналян.

«Сбор подписей осуществляется в течение 60 дней после регистрации ЦИК инициативной группы. Срок сбора подписей – с 16 сентября по 14 ноября 2024 года», - отметила пресс-секретарь.

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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