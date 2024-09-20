Южный Кавказ: российских военных в 10 раз больше, чем у всех стран региона

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Штатная численность военнослужащих в России доведена до 1 500 000 человек. Это на порядок больше, чем число военных в Армении, Грузии и Азербайджане вместе взятых. Общее число военных в этих странах составляет примерно 145 тысяч человек. Подробнее о четырех армиях - в справке "Кавказского узла".
Россия - полтора миллиона солдат
В сентябре 2024 года Путин увеличил численность военнослужащих российской армии до 1 500 000 человек. По предыдущему указу, действовавшему с 1 декабря 2023 года, этот показатель составлял 1 320 000 военнослужащих 1.
Согласно принятому на 2023—2025 бюджету России в рамках расходов по разделу «Национальная оборона» бюджетом предусмотрено в 2024 году — 4 648 845,0 млн рублей и в 2025 году – 4 208 364,9 млн рублей соответственно 2.
Азербайджан - 65 000 военных
Численность действующих военнослужащих армии Азербайджана на конец 2023 года составляла 65 тысяч, кроме того в стране было 300 тыс. резервистов и 15 тыс. человек личного состава военизированных формирований 3.
В бюджете Азербайджана на 2024 год на расходы сферы по обороне и национальной безопасности было предусмотрено $3,78 млрд .Расходы Азербайджана на оборону в 2024 году приблизятся к $4 млрд 4.
Армения - 43 000 военных
Численность армии Республики Армения составляет 43 тысячи человек. В запасе – 210 тысяч 5.
Оборонный бюджет Армении в 2024 году составит более $1,4 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году 6
Грузия - 37 000 военных
Численность Сил обороны Грузии составляет не более 37 тысяч человек. 7. В резервной службе и мобилизационном резерве числятся 120 тысяч человек. В 2024 году бюджет Министерства обороны Грузии – $511 млн 8.
- Указ об установлении штатной численности ВС РФ/https://kremlin.ru/acts/news/75111, 19 сентяьря 2024 года.
- Принят бюджет на 2023-2025 гг. // Комитет Государственной Думы по обороне, 24.11.2022.
- The Military Balance 2023, International Institute for Strategic Studies/https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023/.
- Азербайджан выделит на оборону и безопасность более 6,6 млрд // minval.az,17.09.2024.
- The Military Balance 2023, International Institute for Strategic Studies/https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2023/.
- Министр финансов представил расходы на оборону в 2024 году/https://armenpress.am/ru/article/1125622
- Комитет по обороне и безопасности утвердил численность сил обороны/ https://parliament.ge/en/media/news/tavdatsvisa-da-ushishroebis-komitetma-tavdatsvis-dzalebis-raodenobis-damtkitsebis-sakitkhis-plenarul-skhdomaze-gatanas-mkhari-dauchira, 12 октября 2023 года
- Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2024 год // Новости-Грузия, 15.12.2023.