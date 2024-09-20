Южный Кавказ: российских военных в 10 раз больше, чем у всех стран региона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штатная численность военнослужащих в России доведена до 1 500 000 человек. Это на порядок больше, чем число военных в Армении, Грузии и Азербайджане вместе взятых. Общее число военных в этих странах составляет примерно 145 тысяч человек. Подробнее о четырех армиях - в справке "Кавказского узла".

Россия - полтора миллиона солдат

В сентябре 2024 года Путин увеличил численность военнослужащих российской армии до 1 500 000 человек. По предыдущему указу, действовавшему с 1 декабря 2023 года, этот показатель составлял 1 320 000 военнослужащих .

Согласно принятому на 2023—2025 бюджету России в рамках расходов по разделу «Национальная оборона» бюджетом предусмотрено в 2024 году — 4 648 845,0 млн рублей и в 2025 году – 4 208 364,9 млн рублей соответственно .

Азербайджан - 65 000 военных

Численность действующих военнослужащих армии Азербайджана на конец 2023 года составляла 65 тысяч, кроме того в стране было 300 тыс. резервистов и 15 тыс. человек личного состава военизированных формирований .

В бюджете Азербайджана на 2024 год на расходы сферы по обороне и национальной безопасности было предусмотрено $3,78 млрд .Расходы Азербайджана на оборону в 2024 году приблизятся к $4 млрд .

Армения - 43 000 военных

Численность армии Республики Армения составляет 43 тысячи человек. В запасе – 210 тысяч .

Оборонный бюджет Армении в 2024 году составит более $1,4 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году

Грузия - 37 000 военных

Численность Сил обороны Грузии составляет не более 37 тысяч человек. . В резервной службе и мобилизационном резерве числятся 120 тысяч человек. В 2024 году бюджет Министерства обороны Грузии – $511 млн .