Фильм о последних уроженцах Нагорного Карабаха впечатлил зрителей в Ереване

20 сентября 2024, 05:46

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Истории карабахских женщин, которые пережили блокаду беременными и родили детей во время обстрелов и массового исхода армян из региона, рассказаны в фильме "Последние арцахцы". Зрители, посетившие премьеру в Ереване, выразили сопереживание героиням фильма и восхищение их силой духа.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Премьера фильма "Последние арцахцы", рассказывающего о последних рожденных в Нагорном Карабахе младенцах, состоялась в Ереване в годовщину начала военных действий, приведших к исходу армянского населения из региона. Фильм, снятый при поддержке Центра медиа-инициатив, рассказывает истории четырех матерей, чьи дети родились год назад, во время бомбардировок и обстрелов, в Нагорном Карабахе.

Героини фильма сегодня живут в Ереване и Гюмри. В фильме использованы как архивные кадры, предоставленные Общественным телевидением Арцаха и частными лицами, так и графические изображения. Автор фильма Мариам Саргсян, беженка из города Мартуни, поделилась своими собственными воспоминаниями. По ее словам, 19 сентября, когда Азербайджан начал обстрел Нагорного Карабаха, она находилась в Степанакерте и ей пришлось со своим младенцем бежать в подвал. "Я тогда представляла, каково роженицам, беременным женщинам на последнем сроке, бежать под обстрелами в подвал, пытаясь спасти своих еще не родившихся детей. У многих из этих женщин было недоедание из-за блокады", - рассказывает Мариам Саргсян.

Эти дети - последние, в чьих свидетельствах о рождении указывается Республика Арцах

Находясь в подвале, она услышала новость о том, что в Мартуни под бомбежками родился ребенок, и в то же самое время распространилась новость о первой жертве в том же Мартуни. Тогда Мариам решила, что в будущем сделает материал об этом. "Эти дети - последние, в чьих свидетельствах о рождении указывается Республика Арцах", - отметила Саргсян.

Лусия родилась в подвале в Мартуни, ее матери Арпине Камалян проводили в убежище операцию кесарева сечения. Арпине рассказывает, какие трудности она преодолела во время беременности и о ценном подарке, который сделал семье друг ее мужа. "Он поинтересовался, чего не хватает. Я сказала, что нет мыла, влажных салфеток, а также сумки для детской одежды на прогулку, и он достал из склада своего магазина голубую сумку, а также сказал, что спрятал в нашем гараже 20 литров бензина, чтобы было на чем поехать в роддом, когда наступит день. Он был уверен, что ситуация с каждым днем усугубляется", - говорит Арпине. Эти 20 литров бензина, как отметила женщина, спасли ее жизнь и ее ребенка.

Врач-гинеколог Гоар Тоноян рассказывает, что палату рожениц и тяжелораненых разделяла одна тонкая стена, и в обеих палатах шла борьба за жизнь. В этот день было решено, что анестезиолог на машине Красного Креста должен в Степанакерт, поэтому врач готовила Арпине к родам, пока анестезиолог не уехал. "У нас была одна ампула для анестезии на двоих, хотя одна ампула предназначена обычно бывает на одну роженицу. В блокаду у нас был дефицит лекарств, нитей и других материалов. Анестезиолог разделил эту ампулу на две части и попросил меня поспешить, чтобы воздействие лекарства не завершилось", - вспоминает гинеколог.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказывали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Арпине Камалян отмечает, что дорога Чартар (Мартунинский район) - Степанакерт оказалась намного трудной, чем дорога через Акари в Армению. По ее словам, на дороге из Чартара в Степанакерт вооруженные азербайджанцы трижды останавливали их машину.

"Мне было страшно, поскольку никакие структуры уже не работали, у меня не было документа на ребенка и я боялась, что не смогу доказать, что это мой ребенок. Самый страшный момент, когда азербайджанский военный прикоснулся к моему ребенку, я сильно вскрикнула, мне показалось, что ребенка отбирают у меня", - рассказывает Арпине.

В Степанакерте ее супруг успел в штабе получить свидетельство о рождении ребенка, в котором указано "Республика Арцах, Мартунинский район, город Чартар". "Я очень рада, что мой ребенок успел родиться в Арцахе. И я живу с надеждой, что мой ребенок вновь вернется на свою родину", - заключила она.

Сын Лусине Игитян родился спустя сутки после пересечения моста Акари. По словам Лусине, она узнала о беременности, когда началась блокада Нагорного Карабаха. "Не знали, радоваться или переживать, как все обернется", - сказала она. Хотя семья заранее собирала детскую одежду и питание для новорожденного, с ними были трудности. Схватки у Лусине начались на пути в Армению, когда семья покидала Карабах. "Нас пропускали другие машины”, - отметила она.

Медперсонал выстроился рядом со мной при родах, ограждая меня от осколков разбивающихся окон

Веануш Овсепян родила дочь Софи под бомбежками в степанакертском роддоме. По словам женщины, пока обстрелы становились все более массированными, врачи все чаще заходили к ней, чтобы оценить ее состояние. "Доктор Каграманян все время интересовался, поела ли я что-нибудь, а я отвечала, что нет. Он достал из кармана одну конфету и отдал ее мне. Я не люблю конфеты, но в блокаду они на вес золота. Я ее съела, а фантик держала в руках до самого рождения ребенка. Город бомбили беспрерывно, стекла разбивались, грохот такой, что стоя рядом, мы не слышали друг друга. Медперсонал выстроился рядом со мной при родах, ограждая меня от осколков разбивающихся окон. Через несколько минут мне показали моего ребенка", - вспоминает Веануш.

В коридорах роддома было много беременных женщин, бежавших из Мартакерта: по словам Веануш, они сначала спасались на базе российских миротворцев в аэропорту, но там им приходилось сидеть на лестницах под открытым небом. "Они были голодные, холодные, в одной одежде. Через час начался такой переполох, что никто не знал, куда бежит, как, пошла новость, что азербайджанцы входят в город. Нам сказали, чтобы за нами пришли и забрали из роддома", - говорит Веануш.

Сын Анаит Егиян Артур - последний ребенок, родившийся в Нагорном Карабахе. Он родился в самый последний момент, когда роддом уже не действовал. "Когда в Степанакерте уже закончились последние запасы муки и других продуктов, как назло, я все время ощущала сильный голод. Правда, муж, мой отец, моя свекровь постоянно находились в очередях за чем-нибудь. Я всегда переживала, особенно в последние месяцы: если ребенок родится, мы еще будем в блокаде, как и чем я его буду кормить?", - вспоминает Анаит.

19 сентября, когда начались обстрелы Степанакерта, Анаит была одна дома, связи не было, ни с кем из родных она не могла связаться. Самым страшным она назвала осознание того, что покинув Гадрут в 2020-м году, она теперь должна оставить и Степанакерт. На девятом месяце беременности вместе со своей семьей Анаит выехала на своей машине пустилась в путь, покидая родину. Несмотря на хаос и панику, люди в заторе пропускали их машину вперед, когда узнавали, что у нее должен вот-вот родиться ребенок.

"На одном из отрезков дороги азербайджанцы перекрыли нам дорогу и интересовались, почему мы так спешим. Когда они узнали, что я должна родить, заявили, что если я в таком положении, они могут меня отвезти в Шуши, но без моего супруга. Мы отказались, они заставили меня выйти из машины и прошагать, якобы, чтобы понять, насколько я в тяжелом положении. Тут я начала плакать, они так и не позволили нам ехать дальше, вернули нас в Степанакерт", - вспоминает Анаит.

Доктор Вадим взял моего ребенка на руки и сказал, что он принял последние роды в Арцахе

В Степанакертской больнице уже были пострадавшие от взрыва на складе топлива, произошедшем 25 сентября. “Везде плач, стоны, люди с ожогами. К счастью, в городе еще находился главврач роддома. У меня начались роды, мне сказали, что они преждевременные - если бы не было того стресса, который пережила, могла бы подождать еще неделю. 27 сентября в 5 часов утра я родила сына. Доктор Вадим взял моего ребенка на руки и сказал, что он принял последние роды в Арцахе", - рассказывает она.

Анаит после родов дали отдохнуть два часа, а затем на вертолете, вместе с пострадавшими при взрыве склада топлива, перевезли в Ереван. "Я открыла глаза уже в медцентре "Эребуни". Сразу попросила врачей и медсестер, чтобы занялись ребенком. Меня спросила, голодная ли я, принесли еду, я три порции сразу съела", - вспоминает она.

Аревик Мусаелян, посетившая премьеру фильма, отметила, что лично знает автора фильма Мариам Саргсян и представляет, насколько ей было тяжело работать с таким материалом, будучи очевидцем событий, заново пережить стресс. "Я преклоняюсь перед этими матерями, перед их стойкостью, восхищаюсь их выдержкой. Они пример для нас всех, как, преодолевая, трудности сохранить арцахскую общину", - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Беженка из Степанакерта Лусине Давтян сообщила, что фильм напомнил ей о чувстве безнадежности, которое теперь превратилось в желание мести. "Перед моими глазами прошла эта трагедия, которая случилась с нами в прошлом году. Я вновь оказалась на блокадных улицах Степанакерта, когда на лицах людей можно было прочитать безнадежность, усталость. Перед депортацией было очень тревожно, мы как будто чувствовали, что с нами произойдет. Как будто весь мир бросил нас в логово хищника, не скрывающего свои намерения стереть нас с лица земли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лусине вспомнила, как врачи советовали ее соседке, вышедшей замуж перед блокадой, воздержаться от идеи родить ребенка: врачи опасались, что без витаминов, необходимых лекарств и продуктов питания дети могут родиться с патологиями. "Сейчас посмотрела фильм и слезы на глазах от радости, что дети героинь, - а они настоящие герои, - родились здоровыми", - отметила она.

Геворг Бадалян считает, что необходимо снимать больше таких фильмов, чтобы "пусть даже постфактум, но донести до мира правду". Мужчина признался, что еле сдержал эмоции, когда молодая мать рассказывала о голоде во время блокады.

"Представляете, что значит быть беременной, но при этом голодать? Ребенок этой девушки, еще не родившись, уже знает, что такое холод, голод, обстрелы, депортация", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

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