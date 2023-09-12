Самвел Шахраманян

12 сентября 2023, 22:49

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Президент Нагорного Карабаха с 9 сентября 2023 года. До назначения на пост президента был госминистром Нагорного Карабаха и секретарем Совбеза. Генерал-майор, более 10 лет прослужил в Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха, был ее директором.

Биография

Самвел Сергеевич Шараманян родился 1 декабря 1978 года в Степанакерте, НКАО. В 1995 году поступил на факультет международной экономики университета «Григор Зограб» в Ереване. В 1998 году перевелся на отделение экономики Арцахского государственного университета, который окончил в 1999 году.

С 1996 по 1999 год служил в Армии обороны Нагорного Карабаха. С 1999 по 2008 год работал в Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха.

С 2008 по 2010 год - начальник отдела оперативно-розыскных мероприятий в налоговой службе. С 2010 по 2013 год - главный сотрудник правоохранительных органов Министерства юстиции Нагорного Карабаха.

С 2013 по 2014 год работал начальником Степанакертского угрозыска. С 2014 по 2018 год - начальник управления Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха .

С 2018 года - директор Службы национальной безопасности. Также в 2018 году был назначен главой комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Нагорного Карабаха. .

С 2020 года - министр патриотического воспитания, молодежи и спорта Нагорного Карабаха. В 2020 году Самвелу Шахрамяну было присвоено звание генерал-майора.

Мастер спорта по самбо. Имеет трех детей .

В Совбезе Нагорного Карабаха

С 2022 года работал в Совете безопасности Нагорного Карабаха. С января 2023 года Шахраманян стал секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха .

Шахрамян участвовал в переговорах по Лачинскому коридору, присутствовал на встрече представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана в штабе российских миротворческих сил. Рабочую группу с армянской стороны возглавлял он, с азербайджанской стороны - депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов. .

С 31 августа 2023 года последним указом президента Нагорного Карабаха Араика Аратюняна Шахраманян был назначен госминистром Нагорного Карабаха. В посте в Facebook* Арутюнян отметил его опыт работы и “накопленные знания, которые напрямую касаются как национальной безопасности, так и государственного управления”. .

Избрание президентом

После ухода в отставку президента Нагорного Карабаха Арутюняна 1 сентября 2023 года, Самвел Шахраманян стал кандидатом на выборах в президенты от четырех из пяти фракций, включая правящую «Свободную Родину-ОГА». По закону для избрания Шахраманяна в первом туре достаточно голосов четырех фракций.

9 сентября 2023 года на внеочередном заседании Национального собрания Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян был избран президентом Нагорного Карабаха тайным голосованием. .

Примечания