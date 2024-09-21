Активисты "Национально-демократического полюса" объявили о выходе из движения "Во имя родины"

21 сентября 2024, 02:03

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"Национально-демократический полюс" сообщил о выходе из движения "Во имя родины", возглавляемого архиепископом Тавушской епархии Багратом Галстаняном. Активисты заявили, что все их предложения были проигнорированы руководством движения, а многие возможности были упущены. Они также провели митинг в Ереване, в ходе которого обвинили Никола Пашиняна и Россию в сдаче Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", с 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

"Национально-демократический полюс" (НДП) распространил 20 сентября заявление, в котором говорится, что прекращает сотрудничество с движением "Во имя родины" (ранее "Тавуш во имя родины).

В заявлении отмечается, что решение присоединиться к движению было связано с желанием объединить весь народ и создать атмосферу диалога между различными политическими течениями с целью установления конституционализма в стране и нормализации внутриполитической жизни. Также была поставлена цель отправить в отставку Никола Пашиняна и сформировать антикризисное переходное правительство для принятия необходимых мер по организации обороны страны и обеспечения справедливого решения карабахского вопроса.

"К сожалению, несмотря на наши усилия, предложения полюса были проигнорированы движением, одновременно были упущены многие возможности. Кроме этого, в движении заметны неприемлемые проявления", - говорится в заявлении НДП.

Вечером 20 сентября НДП провел митинг, а затем факельное шествие к посольству Российской Федерации, посвященное годовщине депортации армян из Нагорного Карабаха. Участники мероприятия несли с собой транспарант с надписью: "Свободная, независимая Армения", государственные флаги и зажженные факелы. Они обвинили Россию в изгнании армян из Нагорного Карабаха и в сдаче его Азербайджану. Также звучали обвинения в адрес Никола Пашиняна.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

"Власти Армении неоднократно открытым текстом заявили, что Россия сдала Арцах (Нагорный Карабах) Азербайджану, но не говорят, а кто сдал Арцах (Нагорный Карабах) России. 30 октября 2020 года главный советник по вопросу безопасности президента США предложил ввести в Арцах (Нагорный Карабах) скандинавских миротворцев для обеспечения безопасности армян. Спустя несколько часов Никол Пашинян заявляет, что он считает оптимальным ввод именно российских войск", - заявил член НДП Ваагн Авагян в прямом эфире на странице НДП.

Член НДП Ара Папян заявил, что полюс вновь переходит к отдельной борьбе, акции протеста будут периодическими, одна из них намечена на 13 октября, в годовщину подписания Карсского договора.

О том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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