Обсуждение отставки правительства Армении сорвано в парламенте

17 июня 2024, 23:35

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Парламентской оппозиции за четыре часа не удалось обеспечить кворум на внеочередном заседании по обсуждению призыва оппозиции к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сторонники движения "Тавуш во имя родины", акция которого проходила напротив парламента, призвали Пашиняна отказаться от власти.

Как писал "Кавказский узел", депутаты от правящей партии не пришли на заседание парламента для обсуждения призыва оппозиции к отставке премьер-министра Армении.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента отклонил ходатайство о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Внеочередное заседание должно состояться, но провластные депутаты могут сорвать его, заявил депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

Депутаты правящей фракции так и не явились на внеочередное заседание, в повестке которой обсуждение призыва к отставке премьера, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир заседания на парламентском YouTube-канале.

Число депутатов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном заседании, не изменилось по истечению четырех часов. Всего зарегистрировались 36 парламентариев, тогда как для кворума необходимо было присутствие 54 парламентариев.

Слушание прошло на фоне акции протестного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном. Сцена для выступлений была разбита на площадке Академии наук, расположенной напротив здания парламента на проспекте Баграмяна. Сам проспект был перекрыт для движения автотранспорта. Полиция выставила оцепление вокруг ограды парламентского сквера.

Полиция действовала с особой жестокостью. Однако до сих пор нет уголовного дела по факту превышения полномочий

Власти начали репрессии в отношении сторонников протестного движения, заявил в ходе митинга адвокат Сергей Арутюнян. По его словам, 27 участников протестов, задержанных 12 июня на проспекте Баграмяна, отпущены после 72-часового ареста, еще восемь сторонников движения арестованы судом.

"12 июня силовики применили непропорциональную силу и спецсредства, что привело к большему числу раненых. Спецсредства применялись в том числе в направлении детей и малолетних детей. При этом полиция действовала с особой жестокостью. Однако до сих пор нет уголовного дела по факту превышения полномочий", - отметил адвокат.

По его мнению, аресты сторонников протестного движения, в том числе представителей АРФ "Дашнакцутюн", свидетельствуют о страхах властей. "Власти стремятся изолировать всех, кто представляет угрозу для них", - считает Арутюнян.

Пять представительниц инициативной группы "Бабушка в ответе" (отсылка к памятнику дедушки и бабушки в Степанакерте – прим. "Кавказского узла") зачитали совместное заявление. По их словам, ценности правящей силы не вызывают доверия общества.

"Мы отказываемся от ваших услуг, так как не разделяем ни концепцию, ни идеологию. Вы можете только вносить раскол в армянское общество, провалить переговоры вокруг Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), проиграть в войне и сдать Арцах. Вы в ответе за кризис в стране, развал армии, ослабление системы безопасности. Ваши действия привели к развалу экономики и увеличению внешнего долга в два раза. Вы действуете в интересах врагов армянской государственности. Вы предали забвению армянских военных и политиков, плененных Баку. Вы отказались от международного признания геноцида армян и внесли раскол между Арменией и диаспорой. И вы должны уйти во имя будущих поколений", - заявили представители инициативной группы.

При необходимости оппозиция сложит мандаты. Но тогда, когда эффективность данного шага будет высокой

12 июня – это новое 1 Марта в новейшей истории армянской государственности, заявил в ходе митинга лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян. Как и в 2008 году, одни и те же люди спровоцировали столкновения, которые привели к жертвам и пострадавшим, подчеркнул он. "Это Никол Пашинян и его команда. Рано или поздно они все понесут ответственность. В том числе высокопоставленные полицейские, которые действуют с особой жесткостью, выполняя приказы властей", - отметил лидер движения.

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и более 250 были ранены. Группы людей численностью 40-60 человек, прорвавшись через полицейские заграждения, жгли и крушили все на своем пути, а силовики применяли табельное оружие, говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в материале "Бунт в Армении", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Архиепископ отметил, что сценарий, при котором оппозиция сложит мандаты, рассматривается . "При необходимости оппозиция сложит мандаты. Но тогда, когда эффективность данного шага будет высокой", - сообщил он.

Лидер протестного движения также анонсировал региональные поездки встречи. "Очень важно, чтобы и армянские регионы были вовлечены в политический процесс", - сказал архиепископ.

Напомним, армянский парламент состоит из 107 депутатов. У правящей силы 71 мандат, у двух оппозиционных фракций 35 мандатов – 29 у фракции "Айастан" и шесть – у фракции "Честь имею". Еще один депутат Ишхан Закарян вышел из фракции "Честь имею" и позиционируется как независимый депутат.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Акция завершилась без инцидентов.