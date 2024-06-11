Комиссия парламента Армении отложила обсуждение отставки правительства

11 июня 2024, 21:24

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Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на два месяца отложила обсуждение инициативы по отставке правительства Армении из-за отсутствия основного докладчика. Внеочередное заседание парламента, намеченное на 17 июня, должно состояться, но провластные депутаты могут сорвать его, заявил представитель оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента Армении отклонил ходатайство оппозиции о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня.

Стратегия протестного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, не привела к консолидации оппозиции и общества, требование отставки правительства парламент оставит без удовлетворения, предположили ереванские политологи.

Комиссия по государственно-правовым вопросам отложила обсуждение проекта "Об отставке правительства и необходимости формирования нового кабмина", внесенного оппозицией, на срок до двух месяцев.

Заместитель председателя комиссии Арусяк Джулакян отметила, что обсуждение проекта отложено из-за отсутствия основного докладчика. Это регулируется, по ее словам, конституционным законом Республики Армения "Регламент НС".

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан", докладчик Арцвик Минасян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение об отсрочке обсуждения проекта правящее большинство приняло на внеочередном заседании комиссии сегодня, о чем он не был поставлен в известность. В это время он участвовал в пленарном заседании парламента. "Изначально мы планировали обсудить проект на внеочередном заседании 17 июня. Отсрочка обсуждения проекта профильной комиссией не лишает возможности оппозиционные фракции внести проект в повестку внеочередного заседания", - отметил Минасян.

Единственное опасение, по его словам, заключается в том, что "Гражданский договор" может бойкотировать это заседание и сорвать его. "А без кворума обсуждение невозможно будет провести", - подчеркнул Минасян.

Как следует из информации на сайте парламента Армении, в его состав входят 71 депутат фракции "Гражданский договор", которая помимо представителей одноименной партии объединяет и представителей других партий и беспартийных , 29 депутатов от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан") и шесть депутатов от оппозиционной фракции "Честь имею". Один депутат не входит не и одну из существующих фракций.

Заседание Национального Собрания правомочно, если в начале заседания в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа депутатов, говорится в статье 51 регламента Национального собрания Армении.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия действующему кабмину.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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