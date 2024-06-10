Армянские аналитики усомнились в возможности отставки Пашиняна по требованию оппозиции

10 июня 2024, 20:50

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Стратегия протестного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, не привела к консолидации оппозиции и общества, требование отставки правительства парламент оставит без удовлетворения, предположили ереванские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу.

4 июня Баграт Галстанян заявил, что временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения. 8 июня Галстанян сообщил, что борьба за отставку премьер-министра Никола Пашиняна перешла в финальную стадию.

Сторонники протестного движения остаются на проспекте Баграмяна, демонстранты разбили палатки, а также навесы, чтобы укрываться от непогоды, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В штабе оппозиционного движения корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не вели подсчет участников ночной акции. В полиции также заявили об отсутствии данных численности демонстрантов на проспекте Баграмяна.

Оппозиция, по сути, не выдвигает своего кандидата, а предлагает правящей силе самой выдвинуть кандидата на замену Пашиняна

Оппозиция инициировала не процедуру вотума недоверия, а обращение к правительству с предложением об отставке по причине невыполнения предвыборной программы правящей силы, пояснил политолог Андриас Гукасян. "Оппозиция, по сути, не выдвигает своего кандидата, а предлагает правящей силе самой выдвинуть кандидата на замену Пашиняна. Возможно, оппозиции не удалось обеспечить требования закона. Либо необходимое число подписей не собрали, либо кандидатура не соответствовала из-за наличия второго канадского гражданства у архиепископа Баграта", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Тем самым они провалили процедуру объявления вотума недоверия, добавил политолог. "Оппозиция оставила вопрос на добрую волю Пашиняна. Но такой сценарий сработает, если есть сговор", - подчеркнул Гукасян.

Движение выступило с национал-патриотической повесткой в расчете, что общество сфокусируется на отставке Пашиняна, но у общества есть свои запросы и ожидания

Но даже если парламентской оппозиции удалось бы начать процедуру вотума недоверия, правящая фракция бойкотировала бы такое заседание, считает он. "У парламентского большинства идея вотума недоверия не найдет поддержки. На данный момент в правящей фракции довольно жесткая консолидация вокруг персоны Пашиняна", - пояснил политолог.

В то же время, Гукасян отметил, что программа движения не нашла поддержки широких слоев общества, несмотря на серьезный протестный потенциал. По его словам, программа движения представлена на уровне общих тезисов, которое общество не восприняло. "Требование отставки Пашиняна поддерживает большинство общества. Однако общество, в частности, не поддерживает тезис о тесных отношениях с Россией. Общество также не понимает, почему не должны быть назначены внеочередные выборы, почему временное правительство должно некоторое время опираться на парламент, который представлен протурецкой правящей силой и прорусской оппозицией. Движение выступило с национал-патриотической повесткой в расчете, что общество сфокусируется на отставке Пашиняна, но у общества есть свои запросы и ожидания", - сказал политолог.

Политический аналитик Армен Ованнисян согласен, что оппозиция не способна добиться отставки Пашиняна. "В оппозиции рассчитывают, что геополитические центры потребуют отставки Пашиняна, а обществу это представят как собственную победу. Их задача - мобилизация парламентской оппозиции, но и это им не удалось, так как и оппозиция многогранна, у каждой группы свои интересы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Уличный протест, в том виде, в котором он сейчас протекает, позволяет мобилизировать парламентскую оппозицию, считает политический аналитик. "Однако и это оппозиции не удается. Возможно, что кроме самого архиепископа Баграта, никто и не желает взять власть, не желают брать ответственность за коллапс, в котором оказалась страна", - пояснил Ованнисян.

Массовые протесты привели бы к панике в правящей силе, но движение критическую массу не собрало, посему и паниковать нет смысла

По его мнению, при наличии критической массы, оппозиция могла бы рассчитывать на голоса депутатов правящего большинства для объявления вотума недоверия. "Массовые протесты привели бы к панике в правящей силе, но движение критическую массу не собрало, посему и паниковать нет смысла. Хотя вначале движение заставило понервничать правящее большинство", - подчеркнул политический аналитик.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц утверждает, что полиция внедряет своих агентов для провокаций и разгона протестов. "Такая практика применялась всегда. Демонстранты с опытом быстро вычисляют такие группы. В основном, первое подозрение, их никто не знает в лицо. И когда появляются гиперактивные и гиперагрессивные группы, действующие сообща взглядами, фразами. При этом внедряют не из местных жителей, то есть на ереванскую акцию привозят из провинции, и наоборот", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские обвинили участников акции против делимитации границы с Азербайджаном в провокации. В ответ лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что провокации устраивают сами полицейские, которые специально внедрены в ряды протестующих.

В 2018 году во время акций неповиновения полицейская агентура попалась на попытке погромов на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна, добавила Карапетянц. "Объявили об окончании акции, и все журналисты разъехались. Одному из редакторов, который отпустил свои съемочные группы, а сама еще не уехала, удалось зафиксировать, когда начали громить. Когда силовики стали задерживать, в том числе применяя силу, к одному из них подошел полицейский и сказал "не бей, они свои". Полицейские никогда еще так не палились. Еще одну группу провокаторов спалила я лично в том же 2018 году. Шествие еще не дошло, а группа в одинаковых черных кепках намеренно провоцировала полицию. В итоге я позвонила организаторам, предупредила, чтобы не шли на Баграмяна, и это был первый раз, когда протестующие не пришли на проспект", - рассказала она.

Полицейская агентура действует профессионально, избегая попадания в камеры, отметила правозащитница.

Бывший омбудсмен Армении, правозащитница Лариса Алавердян. привела еще один пример провокации на митинге - 1 марта 2008 года у мэрии Еревана. По ее словам, полиция внедряет свою агентуру на каждом митинге. "Несколько человек напали на полицейских, при этом пытались нанести удары ножами. Их тогда собой прикрыл депутат фракции "Наследие" Армен Мартиросян, который сам был тяжело ранен ударом ножа. Если бы провокация была успешной, число жертв было бы не десять, а гораздо больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и более 250 были ранены. Группы людей численностью 40-60 человек, прорвавшись через полицейские заграждения, жгли и крушили все на своем пути, а стражи порядка применяли табельное оружие, говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в материале "Бунт в Армении", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Полицейский в штатском не может проводить службу среди манифестантов, добавила бывший омбудсмен. "Закон четко обязывает сотрудников полиции при исполнении быть в форме со знаками различия. Накануне в ходе акции протеста один из высокопоставленных чинов полиции убеждал, что внедренная агентура не противоречит закону. Но это позорное обоснование. К сожалению, его карьерный рост не прерывается, так как такие беспринципные нужны любой власти", - подчеркнула Алавердян.

В ходе акции манифестанты вычислили провокатора, однако силовики открестились от него, заявив, что тот, якобы, более не работает в полиции, продолжила она. "Приказ о внедрении агента к манифестантам – незаконный, а Нюрнбергский принцип гласит, что исполнитель неправового приказа также является преступником. Действует круговая порука, они <силовики> действуют "по понятиям", а не в соответствии с законом", - считает правозащитница.

Даже если силовики были опознаны как провокаторы, правовой ответственности они не несли, заключила Алавердян.

Ранее юрист-международник Ара Казарян заявил "Кавказскому узлу", что полиция часто прибегает к практике внедрения провокаторов. По его словам, полиция использует провокации, чтобы пресечь акции протеста. "Эти действия незаконны. Силовики обязаны изолировать провокаторов, нарушителей порядка проведения акции. Международное право запрещает оперативную работу в ходе акций. Недопустимо также участие силовиков в штатском, это также нарушает право на свободу собраний. Право на собрание является одним из важных прав человека. Полиция обязана обеспечить мирный ход акции, даже если акция спонтанная", - сказал он.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия действующему кабмину.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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