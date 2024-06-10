Галстанян обвинил полицейских в провокациях

10 июня 2024, 00:46

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Полицейские обвинили участников акции против делимитации границы с Азербайджаном в провокации. В ответ лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что провокации устраивают сами полицейские, которые специально внедрены в ряды протестующих.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения. 9 июня полицейские заблокировали автомобильное движение на улицах в центре Еревана перед началом митинга, организованного активистами, которые требуют отставки Никола Пашиняна. Кроме того, силовики перекрыли подходы к правительственным зданиям.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Полиция, объясняя, почему перекрыла дорогу участникам акции протеста в Ереване, заявила, что это было сделано, так как участники шествия не согласовали заранее маршрут. "Более того, у нас есть случаи провокаций возле здания МИД", - сообщило 9 июня МВД Армении.

Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян заявил, что провокаций со стороны соратников не было, а провокацию создали сами сотрудники полиции.

Галстанян заявил, что среди демонстрантов есть полицейские в штатском, которые "специально внедрены для провокаций и разгона шествия". Он призвал полицию отозвать своих сотрудников и не вести на столкновение с народом.

Между Багратом Галстаняном и начальником полиции Арамом Ованнисяном вечером 9 июня произошла перепалка на повышенных тонах, когда архиепископ упрекнул полицию в том, что они стянули большое количество сил для того, чтобы припугнуть протестующих.

Затем участники шествия огородили Баграта Галстаняна, встав между архиепископом и Ованнисяном.

Активисты дуют в вувузелы, бьют в набат и скандируют: "Никол - предатель!", "Армянин, Армения, Родина и Бог!". Эти слова из песни, специально написанной для движения, которая стала гимном движения. Полицейские в свою очередь бьют в щиты.

Организаторы протестов заявили, что не уйдут с проспекта Баграмяна.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия действующему кабмину.