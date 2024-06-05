Отсутствие программы стало уязвимостью протестного движения в Армении

05 июня 2024, 22:56

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Движение "Тавуш во имя родины" не смогло остановить делимитацию в Киранце, но планирует воспрепятствовать сдаче армянских земель в других районах, заявил на митинге в Сотке лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей движения не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном c 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина Армении, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения, заявил сегодня соратникам лидер протестного движения Баграт Галстанян. Сегодня силовики включили сирены во время попыток Галстаняна выступить перед людьми, которые приветствовали его по дороге в Сотк.

Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Движение "Тавуш во имя родины" провело сегодня митинг в общине Сотк Гегаркуникской области Армении. Организаторы митинга отметили, что на митинг приехали из разных районов Армении поддержать местных жителей. По их данным, учителей, контрактников, беженцев из Карабаха представители властей призывали не принимать участие в протестном движении, в ход шли и угрозы.

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян отметил, что борьба рассчитана не на один день, она продолжается и призвал всех присутствующих принять участие в митинге в Ереване 9 июня.

Лидер партии "Демократическая консолидация" Сурен Петросян заявил, что жители Сотка, также как и остальные граждане страны в результате политики Никола Пашиняна стали "пограничниками" и несут всю тяжесть охраны государства. Он отметил, что борьба продолжается, но развязка близка, для этого нужна широкая консолидация.

Мы тоже хотим мира, но достойного, чтобы нам не указывали, а с нами садились за стол переговоров, чтобы с нами говорил мир, а не указывал нам

Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян выразил возмущение условиями делимитации. "Если это делимитация границ, то почему они не начали с того участка, где азербайджанцы должны отойти назад, где армянские селяне не могут обрабатывать свои земли? Сдать территории и заявить, что взамен получили снижение напряженности - переходит все границы. Кто может сказать, каким образом усилилась безопасность приграничных сел? Мы тоже хотим мира, но достойного, чтобы нам не указывали, а с нами садились за стол переговоров, чтобы с нами говорил мир, а не указывал нам. Мы стоим перед сдачей территорий Армении кусок за куском", - отметил архиепископ.

Он добавил, что в Армении самую длинную границу имел Тавушский район, и эта граница была самой укрепленной и защищенной. Сейчас разрушены все укрепления. "Между тем, в том же Гегаркуникском районе азербайджанские ВС всего два года назад <взяли под контроль> наши территории, но делимитацию границ решили начать в Тавуше, а не в Гегаркунике", - подчеркнул он.

Архиепископ перечислил уже пройденные движением этапы. По его словам, первый этап - это движение из Киранца в Ереван, что послужило хорошим методом для широкого информирования населения и его консолидации. В ходе второго этапа, с 9 мая по 26 мая, движение встретилось со множеством представителей политических кругов, гражданских инициатив, общественных организаций и чтобы увидеть потенциал, которым имеется в стране.

На третьем этапе, как отметил архиепископ, сторонники движения посетило разные государственные структуры при участии широких масс. По его словам, это самый важный этап, на котором зафиксировали, что сегодняшние госструктуры не действуют на всех уровнях - во внешних отношениях, во внутренних делах. "Эти институты тотально зависят от воли одного человека", - заявил Галстанян.

Архиепископ признал, что в Киранце движению не удалось остановить сдачу земель, и сегодня перед ними задача, чтобы это не повторилось в других районах. "Сегодня есть граждане, которые не согласны с такой политикой властей, которая не была зафиксирована ни в одной из программ как правящей партии, так и правительства. То есть люди во власти обманули народ и получили обманным путем их голоса", - отметил он.

Митинг 9 июня Баграт Галстанян назвал очень важным и решающим при переходе на следующий этап. "Это шанс встать на ноги и очиститься от всего того, что нам навязали", - сказал он.

Один из основателей военно-учебной общественной организации "Азатазен" Ишхан Геворкян сообщил, что в митинге принимали участие более 1500 человек. Инцидентов на митинге не было зафиксировано. "Все прошло нормально, члены движения вернулись в Ереван", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший глава укрупненной общины Сотк Акоп Аветян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" заявил, что поддерживает движение "во имя достойного мира, во имя сохранения чести и достоинства армянского народа". "Действующие власти слабы, они готовы все уступить врагу, они не ценят жизни наших ребят, которые были отданы за родину", - отметил Аветян.

Он сомневается, что азербайджанские вооруженные силы выведут свои войска с территорий в Гегаркуникском районе Армении. "Просьбой войско не вывести. Выводят войско принуждением, а в действующих властях отсутствует даже стремление к этому", - подчеркнул он.

Чтобы оценить успех движения, нужно знать его цели, отметила корреспонденту "Кавказского узла" редактор Step1.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Изначально целью движения было приостановить незаконную делимитацию и демаркацию границы и привести эти привести их в русло конституционных и политических процессов. "В этом плане в Тавуше делимитацию и демаркацию остановить не удалось. Выход членов движения из Киранца и других сел, где прошла делимитация, перевод процесса в Ереван был тактически неверным, исходя из цели приостановления делимитации, потому что физическое присутствие в приграничных районах, разъяснение жителям этих районов их прав, неправомерности происходящих сейчас процессов могло сыграть определенную роль. В Гегаркунике и Сюнике еще может сыграть, если по этому пути пойдут", - считает Айрумян.

С другой стороны, по ее словам, то, что произошло в Тавуше, в частности установление столбов, размещение пограничников пока еще не зафиксировано на законодательном уровне, и данный процесс продолжает оставаться незаконным.

Люди хотят перемен, но программа, представленная архиепископом, пока не несет в себе того, что хотят они услышать. А люди хотят услышать, каким должно быть будущее Армении

Требование отставки Никола Пашиняна Айрумян назвала производным от основной цели. По ее мнению, если бы Пашинян остановил делимитацию, то движение не требовало отставки премьера.

Обычное проведение митинга в приграничье Айрумян не считает эскалацией. "Для меня эскалацией может считаться столкновение, подобное тому, что произошло 1 марта 2008 года", - добавила она.

1-2 марта 2008 года в Ереване произошли столкновения между правоохранительными органами и оппозицией после того, как на площади у Оперного театра был разогнан митинг оппозиции, который возглавлял бывший президент Армении Левон Тер Петросян. В столкновениях в течение двух дней погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя"

У движения "Тавуш во имя родины" есть большой потенциал, который пока не может быть реализован, потому что политическая программа Баграта Галстаняна не несет в себе ожидаемых обществом месседжей, подчеркнул политолог Андриас Гукасян.

По его словам, общественный консенсус, что правящая партия "Гражданский договор" не руководствуется интересами страны, уже формируется, и именно это позволяет движению иметь большой потенциал.

"Граждане Армении рассматривают это как угрозу и безопасности Армении, ее мирному существованию. Люди хотят перемен, но программа, представленная архиепископом, пока не несет в себе того, что хотят они услышать. А люди хотят услышать, каким должно быть будущее Армении, они хотят ясности в этом вопросе", - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что у общества, тем не менее, имеется некий высокий стабильный уровень интереса к движению. Если это сравнивать с 2018 годом, то для начального периода общественная вовлеченность в протестах сегодня гораздо больше, чем в марте -апреле 2018 года. "Но в 2018 году обществу было четко понятно, в чем заключается суть политического требования. А сейчас люди полностью поддерживают требование об отставке Пашиняна, но им не ясно, какие политические цели преследуют инициаторы движения, они недостаточно ясны. поэтому многие проявляют осторожность, на митинги ходят, но не осуществляют открытую поддержку", подчеркнул Гукасян.

В апреле 2018 года под давлением протестующих согласился уйти в отставку с поста премьера Серж Саргсян, который 10 лет был президентом Армении и не сдержал своего обещания не претендовать на высшие посты в руководстве страны. Однако и после свержения Саргсяна массовые протесты в стране не прекратились. На пост премьер-министра Армении претендовал лидер оппозиции Никол Пашинян. В итоге ему удалось стать премьер-министром страны. На "Кавказском узле" размещена фотохроника “бархатной революции” в Армении.

Митинги в приграничных районах Гукасян не считает эскалацией протеста. Это повседневная составляющая протестного движения. Это нормальная практика в Армении, когда акции в Ереване сочетали с акциями в районах. "Все это направлено на популяризацию и расширение движения, на большую осведомленность людей. Но это все было бы намного эффективнее, если бы политические тексты были бы четкими и ясными, и людям было бы понятно, какую политическую программу движение предлагает", - заключил Гукасян.

Власти Армении прибегают к манипуляции, обвиняя Баграта Галстаняна в связях с Кремлем, чтобы сдержать рост протестных настроений в обществе, заявили политолог Андриас Гукасян и политобозреватель Акоп Бадалян.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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